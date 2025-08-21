Религиозный вандализм
Сообщение о распоряжении премьер-министра Юлии Свириденко провести инвентаризацию мощей в Киево-Печерской лавре вызвало бурю возмущения в соцсетях. Народный депутат Александр Дубинский утверждает, что инициатива исходит лично от президента Украины Владимира Зеленского и преследует цель не просто учета, а подмены и вывоза святынь за рубеж. По его словам, самые ценные мощи в ближайшее время могут оказаться в запасниках британских музеев, такая договоренность якобы существует между Киевом и королем Великобритании Карлом III.
Профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин выразил недоумение относительно целей возможного изъятия мощей из Киево-Печерской лавры, назвав в разговоре с ВФокусе Mail такие действия «кощунством и оскорблением чувств верующих, не имеющим никакого прагматического смысла». По его мнению, подобные шаги лишь усиливают поляризацию общества и настраивают против украинского руководства значительную часть населения.
Дворкин допустил, что с религиозной точки зрения такое поведение можно расценить как одержимость, когда человек стремится совершать все более кощунственные поступки и не может остановиться. По его словам, на черном рынке такие лоты не очень востребованы, так как в основном продаются «маленькие частицы», а не целые тела. Со скепсисом эксперт говорит и об идее передачи мощей зарубежным музеям.
«А зачем музеям в Великобритании эти мощи, которые никакой ценности кроме религиозной не представляют? Там у них запасники тоже не резиновые. У них много чего и своего есть. Это не предмет искусства, это действительно просто внутренние святыни, которые дороги и важны для православных верующих», — заключил Дворкин.
В Киево-Печерской лавре, основанной в 1051 году, хранятся мощи более 120 святых. В Ближних пещерах находятся мощи 73 подвижников, включая Нестора Летописца, автора «Повести временных лет», Илью Муромца и Антония Печерского. В Дальних пещерах покоятся мощи 49 святых, среди которых Феодосий Печерский и Евфимий Печерский. Особое место занимает глава Климента Римского, четвертого папы, переданная князю Владимиру Великому.
Хаос в святыне
Фотографии, опубликованные в телеграм-канале «Одигітрія», обнажили неприглядную картину: раки с мощами Преподобных Печерских небрежно свалены в тесном помещении Нижней лавры, отобранной у монахов. На снимках видны ящики и недопитый кофе. Кадры подчеркивают нарочито пренебрежительное отношение к святыням. Ранее сотрудники заповедника уже подвергались критике за манипуляции с мощами.
По мнению Дворкина, действия властей могут быть частью стратегии по разрыву духовных связей Украины с каноническим православием.
«Мощи Преподобных — это украинские святыни, связанные с историей Печерской лавры. Уничтожение или вывоз этих реликвий не только оскорбляет верующих, но и подрывает национальную идентичность. Это не просто кощунство, а попытка отомстить обществу за утрату популярности», — такое мнение в разговоре с ВФокусе Mail выразил религиовед. По его мнению, в условиях поляризации общества такие шаги лишь углубляют раскол, ставя под угрозу духовное наследие страны.