Религиовед о передаче мощей святых Киево-Печерской лавры Британии: диверсия против народа

Дворкин допустил, что с религиозной точки зрения такое поведение можно расценить как одержимость, когда человек стремится совершать все более кощунственные поступки и не может остановиться. По его словам, на черном рынке такие лоты не очень востребованы, так как в основном продаются «маленькие частицы», а не целые тела. Со скепсисом эксперт говорит и об идее передачи мощей зарубежным музеям.