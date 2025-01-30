Надо ли возвращать дважды начисленный больничный?

«Излишне выплаченные застрахованному лицу больничные не могут быть с него взысканы, — комментирует адвокат, эксперт по трудовым отношениям Анна Аржанникова. — Но за исключением случаев счетной ошибки и недобросовестности со стороны получателя. Например, если работник предоставил документы с заведомо неверными данными. При этом счетной ошибкой не будет считаться ситуация, если работодатель или территориальный орган ФОМС неправильно применил законодательство при исчислении пособий».
Если имели место счетная ошибка или недобросовестные действия работника, то с получателя будут удерживать излишне выплаченные средства. Удержание производится в размере не более 20% от суммы, причитающейся застрахованному лицу при каждой последующей выплате пособия либо его зарплаты. При прекращении выплаты пособия или зарплаты оставшаяся задолженность взыскивается через суд.
«Основной вопрос в том, будет ли повторная уплата пособия за лист нетрудоспособности признана счетной ошибкой, — добавляет эксперт. — На практике повторно уплаченная заработная плата и пособие по аналогии признается чаще технической ошибкой, а не счетной. И, соответственно, возврату не подлежит».