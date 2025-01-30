Надо ли возвращать дважды начисленный больничный?

«Излишне выплаченные застрахованному лицу больничные не могут быть с него взысканы, — комментирует адвокат, эксперт по трудовым отношениям Анна Аржанникова. — Но за исключением случаев счетной ошибки и недобросовестности со стороны получателя. Например, если работник предоставил документы с заведомо неверными данными. При этом счетной ошибкой не будет считаться ситуация, если работодатель или территориальный орган ФОМС неправильно применил законодательство при исчислении пособий».