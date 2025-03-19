Надо ли регионам прекращать строить малогабаритное жилье? За и против

— Запрет или ограничение строительства малогабаритного жилья — мера контрпродуктивная и, главное, никаких проблем не решает. Жёсткая денежно-кредитная политика уже сделала ставки по ипотеке практически запретительными, строители говорят о сокращении объёма возводимого жилья чуть ли не на 20%, а государство влезает в рыночные отношения и отсекает то, что пользуется активным спросом, — квартиры маленькой площади, которые стоят не таких баснословных денег, как в случае с полноценным метражом. У нас много говорят о проблеме демографии, всячески поощряют семьи рожать детей. А как ты будешь заводить ребёнка, если нет дома? Пусть крошечного, но своего? Задача государства в этой ситуации не вводить дополнительные запреты, а найти баланс, запустить программы, которые позволят семьям после рождения малыша перебраться из микроквартиры в более просторную, возможно, в другой район города, где есть достаточно мест в детских садах и вся остальная необходимая инфраструктура. Заодно получится решить задачу увеличения метража на каждого гражданина, которую поставил глава государства.