Надо ли регионам прекращать строить малогабаритное жилье? За и против

Ценой нашего здоровья
ЗА
Фёдор Выломов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса:
— Малогабаритные квартиры — это что угодно, но не улучшение жилищных условий. Проживание там негативно влияет на здоровье и психологическое состояние человека. Есть международные исследования, показывающие, что уровень стресса и тревожности у тех, кто вынужден обитать на микроплощади, на 30% выше, а риск хронических заболеваний на 15−20% больше. Всё это — следствие отсутствия личного пространства.
Есть госстандарт площади квартир для очередников: 33 квадратных метра общей площади жилого помещения на одного человека, 42 метра общей площади — на семью из двух человек; если семья из трёх и более человек, на каждого положено 18 метров.
Очевидно, государство чем-то руководствовалось, вводя эти стандарты. Так почему застройщики «кроят» эти крохотные квартиры, которые не способны обеспечить базовые потребности людей? Не потому ли, что на двух таких можно заработать больше, чем на одной нормальной?
Чтобы увеличить доступность жилья для россиян, о котором так много говорят, нужны другие инструменты. Это только кажется, что строительство малогабаритных квартир — экономное решение вопроса. По сути, всё это отложенные расходы на здоровье, социальную поддержку и инфраструктуру.
Запрет проблему не решит
ПРОТИВ
Константин Ордов, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова:
— Запрет или ограничение строительства малогабаритного жилья — мера контрпродуктивная и, главное, никаких проблем не решает. Жёсткая денежно-кредитная политика уже сделала ставки по ипотеке практически запретительными, строители говорят о сокращении объёма возводимого жилья чуть ли не на 20%, а государство влезает в рыночные отношения и отсекает то, что пользуется активным спросом, — квартиры маленькой площади, которые стоят не таких баснословных денег, как в случае с полноценным метражом. У нас много говорят о проблеме демографии, всячески поощряют семьи рожать детей. А как ты будешь заводить ребёнка, если нет дома? Пусть крошечного, но своего? Задача государства в этой ситуации не вводить дополнительные запреты, а найти баланс, запустить программы, которые позволят семьям после рождения малыша перебраться из микроквартиры в более просторную, возможно, в другой район города, где есть достаточно мест в детских садах и вся остальная необходимая инфраструктура. Заодно получится решить задачу увеличения метража на каждого гражданина, которую поставил глава государства.
Если ввести ограничение минимальной площади жилья, оно станет ещё менее доступным для покупателей, мы получим дальнейшее сокращение строительной отрасли и падение рождаемости. Разве это будет хоть для кого-то хорошо?
Опыт Москвы
В Москве с августа 2024 года перестали строить новые квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Решение принято в соответствии с достигнутыми в городе показателями в сфере жилищного строительства и целью, обозначенной в указе президента: к 2030 году обеспечить россиян жильём из расчёта не менее 33 квадратных метров на человека. С января не строят квартиры-малютки и в Подмосковье.
На апартаменты ограничение не распространяется.