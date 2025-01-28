Надо ли разговаривать с домашними животными

Чуть больше года назад были опубликованы результаты исследования Университета Киото, подтвердившие способность собак распознавать более 150 слов и интонаций человеческой речи. А недавние работы британских специалистов доказали, что кошки не просто слышат, но и целенаправленно реагируют на свое имя и отдельные команды, адаптируя поведение под речевые сигналы хозяина. Об этом рассказала Любовь Лукоянова, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ.