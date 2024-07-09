Надо ли​ покупать страховку для поездки на поезде?

Нужно иметь в виду, что предельную сумму выплатят далеко не во всех случаях — критерии размыты, а ущерб оценивает эксперт. К примеру, в случае с багажом, базовая компенсация — 600 рублей за килограмм, а если вещи стоили дороже, это нужно доказать (но выше 23 тысяч сумма все равно не будет).