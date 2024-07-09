Надо ли​ покупать страховку для поездки на поезде?

При покупке билетов на сайте РЖД всегда предлагается доплатить за страховку. Но так ли она нужна, и поможет ли в случае происшествия? Объясняет адвокат.
Обязательная страховка
В любой билет уже включена обязательная страховка жизни и здоровья, отказаться от которой нельзя. РЖД предупреждает об этом на сайте. Страховка покрывает всего несколько случаев: за вред жизни пассажир получит выплату до 2,25 млн рублей, за вред здоровью — до 2 млн рублей, а за поврежденный багаж — до 23 тысяч рублей.
Нужно иметь в виду, что предельную сумму выплатят далеко не во всех случаях — критерии размыты, а ущерб оценивает эксперт. К примеру, в случае с багажом, базовая компенсация — 600 рублей за килограмм, а если вещи стоили дороже, это нужно доказать (но выше 23 тысяч сумма все равно не будет).
Добровольная страховка
Эта страховка четко обозначается при продаже билетов и стоит отдельных денег.
Она покрывает больше рисков, чем обязательная — например, лечение, если пассажир пострадал не из-за происшествия с поездом, компенсацию убытков при опоздании на поезд и из-за отмены поездки по уважительной причине.
Размеры выплат зависят от страховой компании, у РЖД их несколько, и в зависимости от рейсов автоматически предлагаются разные поставщики (например, для «Сапсанов» «Альфастрахование», а на другие поезда — «Согаз»).
При желании пассажир может купить добровольную страховку на путешествие не на сайте РЖД, а в любой страховой компании, и она также будет действительна на всю длину поездки.
В любом случае, как напомнила Т—Ж адвокат Татьяна Терещенко, важно внимательно изучить условия страхования, если вы действительно рассчитываете впоследствии воспользоваться страховкой, если что-то произойдет.
При покупке билетов есть и другие непонятные моменты — например, что означают цифры в названии вагона — 2к, 3э, 2ш? Об этом рассказываем в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич