Надо ли отказываться от кредитки, если ею не пользуешься

«Кредитная карта может стать хорошим помощником, если нужно, например, скорректировать кредитную историю или повысить кредитный рейтинг, — говорит он. — Это полезно, когда человек планирует через полгода-год взять крупную сумму в кредит на автомобиль или квартиру. Но если кредитка просто лежит дома, и вы ею не пользуетесь, банк будет считать весь лимит даже на нетронутой карте долгом. При подаче заявки на ипотеку кредитор увидит карту как дополнительную долговую нагрузку и либо ухудшит условия по займу, либо вообще откажет в нем».