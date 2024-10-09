Надо ли отказываться от кредитки, если ею не пользуешься

Многие банки предлагают воспользоваться специальным предложением и оформить кредитную карту «на всякий случай» — можно даже ею не пользоваться, и долг «капать» не будет. Но ипотечный брокер Дмитрий Ракута категорически не советует оставлять себе такую карту без веских причин.
«Кредитная карта может стать хорошим помощником, если нужно, например, скорректировать кредитную историю или повысить кредитный рейтинг, — говорит он. — Это полезно, когда человек планирует через полгода-год взять крупную сумму в кредит на автомобиль или квартиру. Но если кредитка просто лежит дома, и вы ею не пользуетесь, банк будет считать весь лимит даже на нетронутой карте долгом. При подаче заявки на ипотеку кредитор увидит карту как дополнительную долговую нагрузку и либо ухудшит условия по займу, либо вообще откажет в нем».
Еще один подвох нераспечатанной кредитной карты в том, что с нее могут списываться платежи за услуги: страховка, комиссия за обслуживание или за телефонные уведомления.
Эксперт напоминает: кредитная карта или ее данные могут попасть в руки злоумышленников. Те могут снять деньги в пределах лимита, а долг «повиснет» на законном владельце карты. Поэтому кредитной картой лучше все-таки либо разумно пользоваться, либо обратиться в отделение банка и расторгнуть договор.