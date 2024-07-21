Надо ли чистить ноутбук от пыли и как это сделать

Любая техника нуждается в обслуживании, и ноутбук — не исключение. Вне зависимости от условий хранения и использования, внутрь попадают частички пыли, которые оседают на деталях. Рано или поздно ноутбук перестает работать в полную мощность и дает сбои. Чтобы избежать печальных последствий, нужно вовремя ухаживать за своим устройством. Aif.ru рассказывает, как делать это правильно и безопасно.
Как понять, что пора чистить ноутбук?
Когда ноутбук забивается пылью, он сам сообщает об этом. Есть несколько «симптомов», которые с большой вероятностью указывают на необходимость очистки:
- ноутбук сильно нагревается;
- ноутбук начинает шуметь при работе — чтобы охладить устройство, вентиляторы усиленно работают, создавая гул;
- ноутбук внезапно перезагружается или выключается;
- программы начинают подтормаживать или резко завершать работу;
- аккумулятор ноутбука разряжается слишком быстро.
Если ваш ноутбук сигнализирует о проблеме хотя бы одним из этих способов, не стоит его игнорировать. Но даже если видимых «симптомов» нет, рекомендуется чистить компьютер хотя бы раз в год в качестве профилактики.
Каким способом лучше почистить ноутбук?
Прежде, чем выбрать способ очистки, оцените свои навыки в обращении с техникой и взвесьте все возможные последствия. Учтите также наличие действующей гарантии: самостоятельное вскрытие ноутбука может ее аннулировать.
В случае, когда ситуация не слишком запущенная, помогает даже внешняя косметическая очистка. Например, если купить баллон со сжатым воздухом и сделать несколько впрыскиваний в вентиляционные отверстия, скопившаяся грязь выйдет наружу. Но здесь нужно быть осторожным: слишком сильная струя воздуха может повредить лопасти вентилятора.
Если вы с электроникой на «ты», то сможете очистить ноутбук от внутренних загрязнений самостоятельно. Важно помнить, что любые манипуляции можно начинать, только отсоединив ноутбук от питания, иначе есть риск получить удар током.
Универсального алгоритма очистки не существует, поскольку у каждой модели устройства есть свои нюансы. Чтобы не ошибиться и не повредить внутренности ноутбука, лучше предварительно почитать инструкцию конкретно к вашей модели.
Лучше всего подойдет все тот же баллон со сжатым воздухом и мелкие щетки.
Если же ваша техника слишком дорогая для экспериментов, лучше не рисковать и обратиться к компьютерному мастеру или в сервисный центр. Профессионалы смогут качественно очистить ваш ноутбук, заменить термопасту, а также провести комплексное обслуживание при необходимости.
При вызове мастера или выборе центра обслуживания обратите внимание, что добросовестные мастера и компании всегда выдают пакет документов: бумаги с перечнем выполненных работ, где есть юридический адрес ИП или организации, реквизиты и печать. Стоимость услуг оговаривается заранее и не меняется без вашего ведома.
Источники: www.ixbt.com lifehacker.ru.