Надежная защита от срыва. Диетолог назвала топ-продукт для снижения веса

Речь идет о таком продукте, как маш (оригинальное название — «бобы мунг»). По словам диетолога, именно его все научные сообщества советуют добавлять в диеты для похудения.
В своем Telegram-канале Регина Доктор рассказала, что маш богат белком. По его содержанию продукт не уступает целому омлету. Кроме того, маш дает длительную сытость. Это помогает избегать вечерних срывов на сладкое и мучное.
Кроме того, маш поддерживает молодость. В нем содержатся аминокислоты и витамин С, который стимулирует выработку коллагена.
Также продукт снижает уровень плохого холестерина. Это происходит благодаря соединениям (в частности, сапонинам), которые препятствуют его всасыванию в кишечнике.
Регина Доктор советует употреблять маш 2−3 раза в неделю по 80−100 граммов. Лучше всего его есть на обед, ужин или перекус.
Также врач рассказала, что можно приготовить из маша. Она отметила, что для всех рецептов его нужно будет отварить. Хранить продукт лучше в стеклянном контейнере в холодильнике.
«В кастрюлю с кипящей водой (на 1 стакан маша 3 стакана воды) добавить маш и варить 30 минут после кипения, за 5 минут до конца подсолить», — посоветовала врач.
1. Маш-салат
Для рецепта, помимо самого маша, понадобятся любые овощи. Например, можно перемешать его с авокадо и шпинатом. Это любимое сочетание всех приверженцев ЗОЖа, отметила Регина Доктор. Также можно сделать салат из маша, брокколи и томатов черри. Блюдо стоит заправить лимонным соком и йогуртом.
2. Омлет с машем
Врач заметила, что благодаря этому блюду сытость сохранится на четыре-пять часов.
3. Маш-пюре на перекусы
Надо взбить продукт с небольшим количеством соли, прованских трав в блендере, добавить немного воды, мускатного ореха и сладкую паприку.
«Получите сверхполезный бутерброд на ржаной хлеб или сэндвич с курицей или рыбой», — отметила врач.
Это блюдо очень сытное. Если съесть его в четыре-пять часов дня, вечернего срыва не будет.
4. Маш-похлебка
Можно добавить маш в любой суп или сделать-суп пюре из маша и чечевицы.
«После 35−40 всем девушкам рекомендую очень включать в рацион — мощный источник фитоэстрогенов», — подчеркнула Регина Доктор.
Тем, кто худеет или просто следит за фигурой, важно следить за временем обеда. На какое время его не стоит планировать, рассказали исследователи.