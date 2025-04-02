Надеть маску и увести посторонних. Как обработать участок от клещей

Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на санщит.рус, обработку нужно начинать весной, как только растаял снег. Можно провести работы самому или вызвать специализированную организацию.
Во время обработки используют акарицидные препараты. Они убивают взрослых особей и личинок, предотвращая их размножение. Акарицидные средства также защитят участок от мух, комаров, ос и других насекомых.
Можно применять препараты, разрешенные для борьбы с иксодовыми клещами в природных биотопах и включенные в Реестр свидетельств о государственной регистрации. Как подчеркивают специалисты, нужно обратить внимание на состав.
Перед использованием средств прочитайте инструкцию. Также нужно соблюдать меры предосторожности.
Надо убедиться, что участок очищен от лишней растительности, сухой травы и мусора. Это повысит эффективность химического средства.
Нужно надеть защитную одежду, перчатки, маску. Так вы сможете избежать контакта с химическим веществом. Во время обработки на участке нельзя находиться посторонним людям, животным.
Работы нельзя проводить на территории, которая находится ближе 500 метров от рыбохозяйственных и питьевых водоемов.
Перед обработкой нужно поговорить с владельцами соседних участков. Надо будет сказать им, сколько и где вы будете работать, чтобы они тоже приняли меры предосторожности.
После обработки тщательно промойте руки и лицо водой с мылом, а также проведите уборку: вымойте лавочки, столы, качели, детские песочницы концентрированным раствором кальцинированной соды.
«Полный допуск разрешается через три дня», — предупредили специалисты.
Если появились признаки отравления (головная боль, слабость, тошнота, рвота, раздражения органов дыхания, неприятный привкус во рту, обильное слюнотечение, боли в брюшной полости), выпейте 1−2 стакана воды с 10 таблетками активированного угля и обратитесь к врачу.
Специалисты подчеркнули, что для борьбы с клещами важно поддерживать на участке чистоту и порядок. Эти насекомые прячутся обычно в высокой траве, зарослях кустарников и сухостое. Регулярная стрижка газона, уборка сухой травы и листьев, прореживание кустарников помогут сократить количество потенциальных мест обитания клещей.
Заметим, насекомое может прицепиться к человеку не только на природе, но и в городе. Ранее мы рассказывали, что делать, если нашел на себе клеща.