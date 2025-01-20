«Надеть» или «одеть»: как правильно пишется слово

Вместе с Еленой Шкляевой, кандидатом филологических наук, экспертом ЕГЭ и учителем высшей категории, разберемся — как применять глаголы «одеть» и «надеть», не нарушая лексических норм русского языка. Расскажем, почему их часто путают и чем они различаются. Также поделимся лайфхаками, которые помогут быстро и навсегда запомнить правила использования этих похожих слов.
Как писать слово по правилам русского языка: «надеть» или «одеть»
— Нет более распространенной речевой ошибки, чем неправильное использование слов «одеть» и «надеть», — говорит Елена Шкляева. — Причем даже в речи очень грамотных людей. Примелькалось настолько, что не замечаем, как ошибаемся. Но каждое из этих слов имеет свое значение.
Правило написания «надеть»
Заглянем в «Толковый словарь русского языка» С. Ожегова. Составитель дает глаголу «надеть» такую трактовку: «покрыть тело или часть тела какой-нибудь одеждой». То есть это слово применяется по отношению к неодушевленным предметам, а именно — к вещам, например: платью, пальто, рубашке, украшениям, обуви.
— Обратим внимание на приставку на- в слове «надеть». Когда мы его употребляем, используем и предлог на или имеем его в виду. Надеваю (на себя или на кого-то) платье. Помня эту подсказку, мы точно не ошибемся, — объясняет Елена Шкляева.
Правило написания «одеть»
Глагол «одеть» имеет следующее значение: «покрыть кого-либо какой-либо одеждой, покрывалом». Это слово относится к одушевленным существительным, обозначающим людей или животных: одеваю ребенка или щенка. Также его применяют в отношении неодушевленных предметов, похожих на живые существа. Например, это могут быть куклы, мягкие игрушки или манекены.
При использовании глагола «одеть» всегда есть двое: тот, кто облачает в одежду, и тот, кого облачают. Между словами, обозначающими двух персонажей, можно поставить вопрос «кого?» или «что?» Это можно использовать как подсказку. Например: одела (кого?) сестренку.
Примеры правильного написания слов «надеть» или «одеть»
Приведем несколько примеров, которые помогут закрепить в памяти усвоенные правила. Обратимся к знакомым с детства строчкам с глаголом «надеть». Не забываем про подсказку: это слово мы применяем, если используем или имеем в виду предлог на.
- Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать (С. Маршак «Вот какой рассеянный»).
- Отдохну. Надену китель. На диване полежу (С. Михалков «Дядя Степа»).
- Нужно елочку согреть, платье новое надеть (А. Барто «К детям елочка пришла»).
Также собрали для вас несколько жизненных примеров с использованием слова «одеть». Напоминаем, что его мы применяем, когда человек облачает в одежду кого-то или что-то — живое существо или предмет, напоминающий его:
- Дочка одевает куклу, мама одевает дочку, а папа одевает всю семью.
- Настал август. Пора одевать ребенка к школе.
- Одел щенка в комбинезон — теперь не будет мерзнуть он.
Почему слова «надеть» и «одеть» часто пишут с ошибкой
Глаголы «одеть» и «надеть» относятся к паронимам. Так называются однокоренные слова, которые похоже звучат и пишутся, но имеют разное значение. Именно это вызывает ошибки в их использовании. Еще одна причина смешения паронимов — общая сфера их применения. Например, пара, которую мы рассматриваем в этой статье, относится к процессам, связанным с одеждой.
По мнению многих языковедов, глагол «одеть» постепенно поглощает слово «надеть». Специалисты объясняют это тем, что язык, как и любая динамичная система, меняется: какие-то слова появляются, какие-то уходят. Возможно, глагол «одеть» со временем и вытеснит своего «родственника». Но пока этого не произошло, нужно помнить о правилах.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
— Пожалуй, все помнят школьное «одеть Надежду — надеть одежду», — говорит Елена Шеляева. — Это самая распространенная и легко запоминающаяся подсказка.
Также эксперт советует использовать для самопроверки еще один способ:
— У глаголов «надеть» и «одеть» — разные антонимы: «раздеть» и «снять». Пальто сначала я надеваю, затем — снимаю. Дочку одеваю, а потом — раздеваю.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Использование паронимов вызывает трудности не только у иностранцев, изучающих русских язык, но даже и у тех, для кого он — родной. Разберем еще несколько пар схожих глаголов, в применении которых часто допускают ошибки.
- «Иммигрировать» и «эмигрировать» — слова, отличающиеся друг от друга всего одной буквой, но имеющие противоположное значение. «Иммигрировать» — значит въехать в какую‑то страну для постоянного проживания. А «эмигрировать» — покинуть свою родину и переехать в другое государство. Например: иммигрировать в Россию, эмигрировать из России.
- «Окончить» и «закончить» — оба эти глагола обозначают завершение определенного процесса. Но глагол «закончить» употребляют в более широком смысле. Например, говоря о завершении процесса, мы можем применить любое из этих слов: окончить или закончить обучение. Но если речь идет об учебном заведении, возможно применение только глагола «окончить»: окончил школу или университет.
- «Заплатить» и «оплатить» — эти слова различаются незначительно, но для правильного их применения нужно знать один нюанс. Глагол «заплатить» мы используем с предлогом за, например: заплатить за обед. Слово «оплатить» применяется без предлога: оплатить обучение в университете.
— Наличие предлога важно учитывать и при разграничении паронимов «отличать» и «различать», — приводит еще один пример Елена Шкляева. — При употреблении слова «отличать» используем предлог от: отличать крокодила от аллигатора, бурбон от арабики. А когда говорим «различать», предлог не нужен: различать разные сорта кофе.
Список источников
1. Ожегов С., Шведова Н. Толковый словарь русского языка. 2010.
2. Розенталь Д., Теленкова М. Словарь трудностей русского языка. 2003.
Автор: Елена Орлова
Эксперт: Елена Шкляева, кандидат филологических наук, эксперт ЕГЭ, учитель высшей категории