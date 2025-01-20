«Надеть» или «одеть»: как правильно пишется слово

— Обратим внимание на приставку на- в слове «надеть». Когда мы его употребляем, используем и предлог на или имеем его в виду. Надеваю (на себя или на кого-то) платье. Помня эту подсказку, мы точно не ошибемся, — объясняет Елена Шкляева.