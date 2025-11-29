Популярные темы
Над Карибским морем подняли американский стратостат

Он будет контролировать воздушное пространство.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Специальный стратостат, зарегистрированный в США, подняли над Карибским морем в районе побережья Пуэрто-Рико для мониторинга окружающего воздушного пространства. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации «Сан-Хуан», отвечающей за авиационный трафик над островом и прилегающей морской акваторией, граничащей с Венесуэлой.

«Стратостат работает на высоте около 18−20 км и обеспечивает постоянный мониторинг и контроль», — сказал собеседник агентства, отметив, что о запуске подобного объекта диспетчеры заранее проинформировали всех пользователей воздушного пространства в данном районе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. По его словам, все «авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми» должны считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее «полностью закрытым».

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон «очень скоро начнет на суше» бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробностей о возможных военных операциях.