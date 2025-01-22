Нацпарк «Онежское Поморье» создал маршруты для туристов на любой вкус

Уже 12 лет на этой территории действует национальный парк «Онежское Поморье»: путешествия по его маршрутам выбирают те, кто мечтает заменить звуки мобильного на песни прибоя и шум тайги, подступающей к берегам. А самобытные поморские деревни Лопшеньга, Яреньга и Летняя Золотица, воспетые писателем Юрием Казаковым? Его эссе «Поедемте в Лопшеньгу!» кого угодно вдохновит поменять Черное море на Белое. «У нас можно выбрать наиболее интересный, удобный для себя вариант маршрута, — рассказали в администрации нацпарка. — Например, отправиться в большое поморское путешествие: шестидневный маршрут пролегает вдоль побережья Белого моря, где гости погружаются в уникальную северную природу, знакомятся с поморскими тонями, старинными маяками, изучают промыслы и традиционный образ жизни поморов, пробуют местную кухню».
Есть и зимний аналог программы — «Заповедные берега Беломорья». В нацпарке уверяют, что зимой этот маршрут даже интереснее, так как добраться до заповедных уголков полуострова по скованному морозом берегу проще на снегоходах. Многие подумают, что это мужской вид отдыха. И сильно ошибутся! Женский рыбалка-тур «Наловила» представительницы слабого пола бронируют летом, чтобы зимой под руководством опытного инструктора научиться закидывать крючок в лунки на льду Белого моря.
Справка «РГ».
Оберегать и развивать особо охраняемые природные территории помогает нацпроект «Экологическое благополучие», который стал преемником нацпроекта «Экология».