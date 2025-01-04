Начинали у Тарковского и Михалкова. Юные звезды, которые стали актерами

Наверное, этот актер в любом случае пошел бы по стопам отца, известного актера «Ленкома» Олега Янковского. Но карьера Филиппа началась ещё в те годы, когда его отец только перешел к Марку Захарову из Саратовского театра драмы, а кинозрители знали его только по ролям в фильмах «Щит и меч» и «Служили два товарища». Конечно, после первой роли Филипп Янковский звездой не стал, но это была роль в фильме Андрея Тарковского «Зеркало», которую он сыграл в пятилетнем возрасте. Позже он пробовался в «Остров сокровищ», но не прошел, а его дальнейшая карьера началась после окончания Школы-студии МХАТ, где Янковский-младший учился на курсе Олега Табакова. Сейчас Филипп Янковский — один из самых востребованных актеров в отечественных сериалах; у него также есть режиссерское образование, хотя в последние годы он работает именно как актер.