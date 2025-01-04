Начинали у Тарковского и Михалкова. Юные звезды, которые стали актерами

Отбор детей для кино в СССР был поставлен на поток — тогда снималось огромное количество фильмов, во многих были детские персонажи, и подход к исполнителям этих ролей мало чем уступал пробам взрослых актеров. Например, для фильма «Москва — Кассиопея» режиссер Ричард Викторов просмотрел несколько тысяч 14-летних подростков со всей страны, а на кастинг главных героев для «Приключений Электроника» пришло несколько сотен пар близнецов, прежде чем Константин Бромберг остановился на братьях Торсуевых.
Правда, судьба у всех юных актеров была очень разной. Кто-то блеснул в одной картине, кто-то снимался до конца школы и ушел в другую сферу, кто-то не попал в актерский вуз. Но были и те, кто в итоге связал себя с той профессией, с которой он познакомился ещё в детстве.
Виктор Перевалов
У этого актера, пожалуй, самое большое число ролей, сыгранных в детстве. Дебютировал он в кино в 9 лет, в 1959 году, снявшись в короткометражке «Тамбу-Ламбу» — дипломной работе нескольких студентов ВГИКа. Год спустя у Перевалова случилась одна из самых известных его ролей — Иванушка в сказке Александра Роу «Марья-искусница». Уже во взрослом возрасте он снимался в фильмах «Республика ШКИД», «Старая, старая сказка», «Царевич Проша», «Трактир на Пятницкой». Актерского образования у Перевалова не было, но его охотно приглашали на характерные роли, хотя с возрастом делали это реже, чем раньше. В нулевые годы он работал в сериалах, снялся, например, в «Литейный, 4» и «Братья Карамазовы». Скончался в 2010-м на 62-м году жизни.
Евгений Герасимов
В кино Герасимов попал случайно — его увидела на улице ассистент режиссера и пригласила сняться в фильме «Они не пройдут»; ему тогда было 14 лет. Затем у него была главная роль в мелодраме Юлия Карасика «Человек, которого я люблю», где его партнером был Георгий Жженов. После школы Герасимов окончил Щукинское театральное училище, затем работал в театре имени Маяковского и активно снимался в кино, правда, в небольших ролях. В конце 1970-х он был одним из кандидатов на роль Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя». Пожалуй, самая известная его роль — биоробот Вертер из телефильма «Гостья из будущего». Много лет Герасимов был депутатом Мосгордумы, а сейчас совмещает руководство Театром на Малой Ордынке (бывший Театр Луны Сергея Проханова) и Театром Сатиры.
Филипп Янковский
Наверное, этот актер в любом случае пошел бы по стопам отца, известного актера «Ленкома» Олега Янковского. Но карьера Филиппа началась ещё в те годы, когда его отец только перешел к Марку Захарову из Саратовского театра драмы, а кинозрители знали его только по ролям в фильмах «Щит и меч» и «Служили два товарища». Конечно, после первой роли Филипп Янковский звездой не стал, но это была роль в фильме Андрея Тарковского «Зеркало», которую он сыграл в пятилетнем возрасте. Позже он пробовался в «Остров сокровищ», но не прошел, а его дальнейшая карьера началась после окончания Школы-студии МХАТ, где Янковский-младший учился на курсе Олега Табакова. Сейчас Филипп Янковский — один из самых востребованных актеров в отечественных сериалах; у него также есть режиссерское образование, хотя в последние годы он работает именно как актер.
Федор Стуков
Ещё один популярный юный актер советского кино, только не 1960-х, а 1980-х. Стуков снимался с 6 лет, его первой работой стала роль в фильме Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Также он снялся у Михалкова в картине «Родня» — причем в роли девочки, сыграл Тома Сойера в ленте Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», выиграл отбор на главную роль в «Острове сокровищ», регулярно появлялся в «Ералаше». После школы окончил Щукинское училище, но актером работал всё реже и реже, зато проявил себя как режиссер-постановщик (сериалы «Физрук», «Адаптация», «Дылды» и другие). Отметим, что из фильма Говорухина в кино пришли и другие юные актеры — исполнитель роли Гекльберри Финна Владислав Галкин и исполнительница роли Бэкки Тэтчер Мария Миронова, дочь актёра Андрея Миронова.
Александр Лойе
Этот рыжий мальчик в кино пришел в самом конце 80-х, в возрасте пяти лет, но был успешнее многих взрослых актеров. Снимался в «Ералаше» и полнометражных фильмах — среди них «Благородный разбойник Владимир Дубровский», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Сны». Но прославился после съемок в рекламе напитка «Херши-кола» в 1993-м, хотя слава оказалась весьма однобокой. Впрочем, потом Лойе окончил Щепкинское театральное училище, продолжил сниматься в кино, в последние годы делая упор на сериальную продукцию.
Оксана Акиньшина
В кино попала в 13 лет из модельного агентства, когда прошла пробы в фильм Сергея Бодрова-младшего «Сестры». Правда, столь ранний успех сыграл с ней злую шутку — юная звезда начала прогуливать школу, в итоге ей пришлось учиться в 11 классе дважды, чтобы получить аттестат о среднем образовании. Актерской профессии Акиньшина не обучалась, её тайны постигала прямо на съемочной площадке — она всегда была очень востребованной. Среди её работ — «Превосходство Борна», «Волкодав из рода Серых Псов», «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Спутник», сериал «Беспринципные» и его продолжения, «Возвращение попугая Кеши».