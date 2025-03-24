Начать уборку и закупки. Что нужно успеть сделать до Чистого четверга

В этот день можно было гадать, выглядывая в окно. Увидеть образ мужчины было хорошей приметой — он сулил благополучие следующие три месяца. Появившаяся девушка предвещала отсутствие болезней, несколько людей — прощение обид. Увидеть старушку было плохой приметой. Говорилось, что это к неудаче. Хромой человек сулил еще большую беду — в частности, смерть близкого родственника.