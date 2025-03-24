Начать уборку и закупки. Что нужно успеть сделать до Чистого четверга

До Чистого четверга нужно решить некоторые денежные вопросы. В частности, надо отдать всем долги. Брать взаймы до этого дня нельзя. Ограничения касаются и даров. Так, до Чистого четверга не рекомендуется приносить кому-либо подарки.
В Великий понедельник (в этому году — 14 апреля) можно начать уборку в доме. Также в этот день верующие ужесточают пост. Им разрешено два приема пищи в день, причем еду нужно принимать небольшими порциями.
В этот день на церковных службах начинают вспоминать сюжет из Ветхого завета — о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, а также о проклятии Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся душу.
Патриарх в Великий понедельник начинает чин мироварения. Обряд представляет собой изготовление особого освященного ароматического масла (миро), которое используют для помазания после крещения. Варят миро в течение трех дней (в России этот обряд проводят только в малом соборе Донского монастыря в Москве). В Великий четверг готовое миро освящают, а после рассылают по епархиям и благочиниям Русской православной церкви.
В этот день можно было гадать, выглядывая в окно. Увидеть образ мужчины было хорошей приметой — он сулил благополучие следующие три месяца. Появившаяся девушка предвещала отсутствие болезней, несколько людей — прощение обид. Увидеть старушку было плохой приметой. Говорилось, что это к неудаче. Хромой человек сулил еще большую беду — в частности, смерть близкого родственника.
Также в Чистый понедельник начинали мыть скотину. Считалось, что это убережет ее от болезней и порчи.
В Великий вторник (в 2025 году — 15 апреля) можно стирать, разбирать шкафы и выбрасывать ненужные вещи. С этого дня можно начинать закупать продукты на Пасху. В Великий вторник наши предки собирали снег и мыли им всю домашнюю скотину. Считалось, что это поможет защитить от болезней.
Православные отправляются на богослужение. В Великий вторник Церковь вспоминает притчи, произнесенные Иисусом в Иерусалиме, и обличение им книжников и фарисеев.
Нельзя в Великий вторник ругаться, думать о плохом, танцевать, петь и веселиться.
В Великую среду (16 апреля) по-прежнему уделяют время уборке, покупают продукты к Пасхе. В этот день можно украшать дом и начать печь куличи. Однако есть можно по-прежнему только сырую пищу без масла — продолжается пост.
Вечером не помешает положить в воду что-нибудь серебряное. Проснувшись до рассвета (в ночь на Чистый четверг), нужно умыться этой жидкостью. Такой воде приписывают целебные свойства. Кроме того, в Великую среду можно исповедаться.
Церковь в этот день вспоминает предательство Иуды Искариота, а также грешницу, которая омыла слезами тело Христа. В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами. Считается, что Господь искупил грехи людей. После Великой среды поклоны во время литургии отменяются до Троицы.
О том, что нужно сделать в сам Чистый четверг и в чем суть этого праздника, мы рассказывали ранее.