Начать день правильно: полезные привычки для идеального утра

Многие из нас начинают свое утро неправильно. Мы откладываем будильник на пять минут, а потом в спешке собираемся на работу, по пути поедая бутерброды и запивая их кофе. Однако то, как вы начинаете день, может заложить основу для формирования здоровых привычек.