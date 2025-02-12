Начать день правильно: полезные привычки для идеального утра

Многие из нас начинают свое утро неправильно. Мы откладываем будильник на пять минут, а потом в спешке собираемся на работу, по пути поедая бутерброды и запивая их кофе. Однако то, как вы начинаете день, может заложить основу для формирования здоровых привычек.
В Yahoo Life рассказали, как начинать свой день правильно.
Упражнения
Если вы не занимаетесь спортом, начните с небольшой прогулки по утрам. После пробуждения перед рабочим днем проходите 1,5 километра. Старайтесь преодолеть это расстояние за 20 или менее минут. Затем можно постепенно увеличивать нагрузку.
Также утром можно ходить в тренажерный зал и заниматься там всего час. Конечно, начать делать это непросто, но после утренних упражнений у вас появится бодрость.
Стакан воды
Многие эксперты по здоровому образу жизни рекомендуют начинать день с лимонной воды. Такой напиток облегчает состояние с утра. Также можно выпивать стакан чистой воды без каких-либо добавок.
Вода запустит обменные процессы в организме, что позволит ему быстрее проснуться.
Холодный душ
Большинство из нас предпочитает горячий душ, но именно холодный помогает нам взбодриться.
Практика медитации и благодарности
Благодарность — лучший способ настроиться на позитивный лад. Начните с утра составлять список того, за что вы можете быть благодарны начавшемуся дню. Например, скажите спасибо за то, что вы проснулись, можете слышать этот мир и чувствовать его запахи.
Проводите время на улице
Иногда просто прогулка на свежем воздухе может помочь начать день на позитивной ноте. Можно, например, потратить на это от пяти до 15 минут с утра.
Также же, как и упражнения, это поможет получить заряд бодрости с утра.
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