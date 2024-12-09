Начался суд над двумя вандалами, спилившими дерево Робин Гуда в Англии

Двое мужчин предстанут перед судом за то, что спилили легендарный 150-летний платан в Англии и повредили древнеримскую стену. Об этом сообщает Associated Press.
Платан под названием Сикамор-Гэп рос в графстве Нортамберленд на северо-востоке Англии. Оно стояло на участке древнеримской Адриановой стены (Вал Адриана), который внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это древнее оборонительное укрепление было возведено римлянами во II веке нашей эры для защиты от набегов племен варваров с севера.
Мировую известность дерево получило после 1991 года, когда на экраны вышел приключенческий фильм «Робин Гуд: Принц воров» с участием Кевина Костнера, Моргана Фримэна и Алана Рикмана. Именно возле этого дерева в начале картины у главного героя, направлявшегося в Шервудский лес, произошла первая стычка с Гаем Гисборном — одним из основных антагонистов фильма.
Осенью 2023 года двое неизвестных людей спилили платан, что стало настоящей трагедией для англичан. Местные жители говорили, что в ночь гибели дерева была буря, однако практически ни у кого не было сомнений, что платан пострадал именно в результате акта вандализма — многовековое дерево просто спилили бензопилой. Местные жители несли цветы к месту происшествия. Британская натуралистка Эми-Джейн Бир назвала одиноко стоящий пень «душераздирающим» зрелищем и «олицетворением положения всей природы Великобритании».
Обвиняемыми стали 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс. 9 декабря они предстанут перед судом в Ньюкасле. Подозреваемые пока не признали свою вину. Прокуроры заявили, что стоимость дерева превышала £620 тыс. (более 78 млн руб.), а ущерб древнеримской стене оценивается в £1100 (139 тыс. руб.).
«Я до сих пор не могу смириться с тем, что дерева больше нет. Я все еще очень злюсь из-за этого. Я не могу понять, зачем нужно было уничтожать что-то настолько прекрасное», — сказала местная жительница по имени Кэтрин Кейп. Именно под этим деревом она впервые встретилась со своим будущим мужем.
Сам спиленный платан отправили на хранение в Национальный фонд. Семена дерева будут посажены по всей Великобритании.
Британский Национальный фонд объектов исторического интереса или природной красоты (National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty) заявил о необходимости взять оставшийся пень под охрану. По мнению представителей организации, есть надежда, что из него вырастет новое дерево. По данным AP, из пня уже выросло более двух десятков побегов, однако потребуется очень много лет, чтобы они вновь превратились в дерево.
В 2016 году этот платан стал победителем национального конкурса «Дерево года в Англии». В 2018 году он попал в топ-5 финалистов такого же общеевропейского конкурса. Это дерево также можно увидеть в клипе канадского исполнителя Брайана Адамса, написавшего главную композицию саундтрека к этому фильму (Everything I Do) I Do It for You. Сингл удостоился множества наград, в том числе премии «Оскар» за лучшую песню к фильму.