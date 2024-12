Начался суд над двумя вандалами, спилившими дерево Робин Гуда в Англии

В 2016 году этот платан стал победителем национального конкурса «Дерево года в Англии». В 2018 году он попал в топ-5 финалистов такого же общеевропейского конкурса. Это дерево также можно увидеть в клипе канадского исполнителя Брайана Адамса, написавшего главную композицию саундтрека к этому фильму (Everything I Do) I Do It for You. Сингл удостоился множества наград, в том числе премии «Оскар» за лучшую песню к фильму.