Начался суд над двумя вандалами, спилившими дерево Робин Гуда в Англии

«Я до сих пор не могу смириться с тем, что дерева больше нет. Я все еще очень злюсь из-за этого. Я не могу понять, зачем нужно было уничтожать что-то настолько прекрасное», — сказала местная жительница по имени Кэтрин Кейп. Именно под этим деревом она впервые встретилась со своим будущим мужем.