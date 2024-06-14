Начальство может шпионить за вами, отслеживая действия в сети

Если у вас есть расширения для браузера, которые являются частью инструментов безопасности вашей компании, работодатели, вероятно, отслеживают ваши действия. Однако в данном случае не все так плохо и оно может работать в вашу пользу. Так, например, расширение может проверять загружаемые вами файлы на наличие вредоносного контента. Тем не менее, если вдруг начальство решит провести аудит, оно увидит, что вы потратили половину рабочего дня на мониторинг социальных сетей и онлайн-шоппинг.