Начальство может шпионить за вами, отслеживая действия в сети

Если на работе вы пользуетесь корпоративной техникой, работодатель может видеть все, что вы делаете, на своем телефоне или компьютере. Возможно, он даже знает, что вы сейчас читаете эту статью (Привет!). Чтобы сделать устройства конфиденциальными, есть несколько способов.
Не используйте рабочий wi-fi для собственных устройств
Даже, если вы подключаетесь через собственный смартфон или ноутбук к рабочей сети wi-fi, работодатель может отследить ваши действия в сети. Чтобы этого избежать, лучше использовать собственное интернет-соединение или включать в браузере режим «инкогнито» или «частный доступ», избегая входов в отдельные приложения.
Проверьте свои устройства на наличие программного обеспечения для отслеживания
На смартфонах и компьютерах есть несколько настроек, которые могут позволить удаленно отслеживать ваши действия. Проверьте, установлено ли на вашем устройстве программное обеспечение для управления мобильными устройствами MDM. Оно позволит вашему работодателю удаленно отслеживать ваши действия и управлять устройствами.
Чтобы это сделать на iPhone перейдите в Настройки → Общие → VPN → Управление устройствами. Вы должны увидеть профиль в списке, если ваш работодатель использует программное обеспечение.
На Android найдите параметр под названием Device Admin Apps (название параметра может немного отличаться в зависимости от вашего устройства).
На ноутбуке с Windows перейдите в Настройки → Учетные записи → Доступ к работе или учебе.
На Mac проверьте раздел «Конфиденциальность и безопасность» → Профили на компьютере Mac.
По словам программистов, есть еще один способ проверить, использует ли работодатель программное обеспечение, которое называется «bossware» для отслеживания. Для этого посмотрите, что работает в фоновом режиме на вашем ноутбуке, проверив диспетчер задач или монитор активности. Для быстрого доступа на ПК нажмите Ctrl + Alt + Delete. На компьютере Mac вы можете получить доступ к монитору активности, нажав на «Утилиты» в папке «Приложения». Просмотрите список запущенных приложений и найдите в интернете те, которые вам неизвестны.
Отключите удаленный доступ к камере и микрофону
С помощью удаленного доступа работодатель может дистанционно управлять вашим устройством, включая микрофон и камеру. Чтобы отключить их на компьютерах Mac перейдите в раздел «Системные настройки» → «Общие» → «Общий доступ». В Windows это должно быть в разделе «Настройки» → «Система».
Проверьте, являетесь ли вы администратором устройства
На компьютере стоит проверить, являетесь ли вы администратором своего устройства. Это можно сделать при запуске, когда вам будет предложено войти в систему. Если вы залогинетесь не как администратор, а как отдельный пользователь, или ваш компьютер просит пароль администратора всякий раз, когда вы пытаетесь загрузить приложение — вы не управляете собственными устройствами.
Удалите незнакомые приложения
Отслеживать вашу активность на устройствах могут через определенные приложения. Просмотрите все приложения, установленные на вашем ноутбуке и смартфоне, и найдите те, которые вам неизвестны. Прогуглите о них информацию, если они окажутся «шпионскими» — удалите с устройства. Также не скачивайте рабочие приложения, разработанные для вашей компании, на личном устройстве, так как оно также может нарушать условия конфиденциальности.
Проверьте расширение браузера
Если у вас есть расширения для браузера, которые являются частью инструментов безопасности вашей компании, работодатели, вероятно, отслеживают ваши действия. Однако в данном случае не все так плохо и оно может работать в вашу пользу. Так, например, расширение может проверять загружаемые вами файлы на наличие вредоносного контента. Тем не менее, если вдруг начальство решит провести аудит, оно увидит, что вы потратили половину рабочего дня на мониторинг социальных сетей и онлайн-шоппинг.
Если все окажется совсем плохо и назреет конфликт, рассказываем подробнее, что делать с деспотичным начальником.
Кристина Корчанова