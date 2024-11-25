Началось народное голосование молодежной премии в сфере медиа «Шум»

«Вместе с этим премия запустила народное голосование: все желающие могут ознакомиться с портфолио участников и отдать свой голос за одного из них в каждой номинации. Выбрать своего фаворита можно до 1 декабря на странице премии во “ВКонтакте”, — говорится в сообщении.