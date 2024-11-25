Началось народное голосование молодежной премии в сфере медиа «Шум»

Сообщается, что всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «Шум» Росмолодежи опубликовала списки финалистов в каждой из 11 номинаций. В завершающий этап прошли 75 медиаспециалистов из разных регионов России.
«Вместе с этим премия запустила народное голосование: все желающие могут ознакомиться с портфолио участников и отдать свой голос за одного из них в каждой номинации. Выбрать своего фаворита можно до 1 декабря на странице премии во “ВКонтакте”, — говорится в сообщении.
Победители премии будут объявлены 4 декабря в Москве, где пройдет завершающий этап. Финалисты встретятся с экспертами для защиты своих проектов и очной оценки. Лауреаты премии получат денежные призы, а также бонусы и подарки от партнеров: стажировки, возможность участия в образовательных программах и крупных медиапроектах. Церемония награждения состоится на площадке Национального центра «Россия».
Принять участие в событии смогут все желающие. Гостей церемонии ждут знакомства с медиаспециалистами страны, яркие фотозоны и локации для создания контента. В событии также примут участие почетные гости, эксперты медиаиндустрии, известные журналисты, амбассадоры премии, а также артисты и блогеры.