Начало Петрова поста. Что можно и что нельзя делать 1 июля 2024 года

1 июля 2024 года начинается Пост святых апостолов, который более известен как Петров или Апостольский пост. Он всегда начинается через неделю после праздника Троицы и всегда заканчивается в день памяти святых апостолов Петра и Павла, который всегда отмечается 12 июля.
Какова история Петрова поста?
В Типиконе этот пост носит название «Пост святых апостолов» или пространнее: «Святой пост святых славных и всехвальных апостолов».
Он по традиции начинается в понедельник через неделю после праздника Троицы, или Пятидесятницы, таким образом начало у него — плавающее. Завершается при этом пост, вне зависимости от начала в один и тот же день — который посвящен памяти апостолов Петра и Павла и отмечается 12 июля. Потому продолжительность поста год от года разные — от 8 до 42 дней. В этом году он достаточно короткий — 12 дней.
Именно в честь этого праздника он носит название Петров, или Апостольский.
Впервые об этом посте упоминается в III веке. Тогда он объединялся вместе с Успенским постом. Но затем они разделились на два отдельных летних поста.
Каковы правила Петрова поста?
Этот пост не столь строгий, как Великий пост. В нем предусмотрены послабления в питании. Однако надо понимать, что, если по состояния здоровья послабления в смысле еды возможны, то не смотреть телевизор или не сидеть в социальных сетях могут все.
Что можно и нельзя есть во время Петрова поста?
Можно есть:
- рыбу во все дни, кроме среди и пятницы.
Нельзя есть:
- мясо,
- яйца,
- молочные продукты,
- рыбу в среду и пятницу.
Традиционно на Руси в среду и пятницу готовили летние постные блюда — окрошки, постные щи, грибную икру, ботвиньи из молодой зелени и множество других блюд. А по воскресеньям и на дни памяти святых часто пекли особые пироги — рыбники. Рыбу запекали в тесте прямо целиком, пирог был открытым.
Что можно делать 1 июля 2024 года?
- Отличный день, чтобы посетить храм.
- Хороший день для благотворительности — подайте денег нищим и помогите пожилым соседям.
- Приготовьте вкусный постный стол для семьи.
Что нельзя делать 1 июля 2024 года?
- Постоянно зависать в соцсетях;
- Постоянно смотреть телевизор.
- Проводить языческие ритуалы.
- Нельзя венчаться.