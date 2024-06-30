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Начало Петрова поста. Что можно и что нельзя делать 1 июля 2024 года

1 июля 2024 года начинается один из самых важных постов — Апостольский, или по-другому Петров.

Источник: Аргументы и факты

1 июля 2024 года начинается Пост святых апостолов, который более известен как Петров или Апостольский пост. Он всегда начинается через неделю после праздника Троицы и всегда заканчивается в день памяти святых апостолов Петра и Павла, который всегда отмечается 12 июля.

Какова история Петрова поста?

В Типиконе этот пост носит название «Пост святых апостолов» или пространнее: «Святой пост святых славных и всехвальных апостолов».

Он по традиции начинается в понедельник через неделю после праздника Троицы, или Пятидесятницы, таким образом начало у него — плавающее. Завершается при этом пост, вне зависимости от начала в один и тот же день — который посвящен памяти апостолов Петра и Павла и отмечается 12 июля. Потому продолжительность поста год от года разные — от 8 до 42 дней. В этом году он достаточно короткий — 12 дней.

Именно в честь этого праздника он носит название Петров, или Апостольский.

Впервые об этом посте упоминается в III веке. Тогда он объединялся вместе с Успенским постом. Но затем они разделились на два отдельных летних поста.

Каковы правила Петрова поста?

Этот пост не столь строгий, как Великий пост. В нем предусмотрены послабления в питании. Однако надо понимать, что, если по состояния здоровья послабления в смысле еды возможны, то не смотреть телевизор или не сидеть в социальных сетях могут все.

Что можно и нельзя есть во время Петрова поста?

Можно есть:

  • рыбу во все дни, кроме среди и пятницы.

Нельзя есть:

  • мясо,
  • яйца,
  • молочные продукты,
  • рыбу в среду и пятницу.

Традиционно на Руси в среду и пятницу готовили летние постные блюда — окрошки, постные щи, грибную икру, ботвиньи из молодой зелени и множество других блюд. А по воскресеньям и на дни памяти святых часто пекли особые пироги — рыбники. Рыбу запекали в тесте прямо целиком, пирог был открытым.

Что можно делать 1 июля 2024 года?

  • Отличный день, чтобы посетить храм.
  • Хороший день для благотворительности — подайте денег нищим и помогите пожилым соседям.
  • Приготовьте вкусный постный стол для семьи.

Что нельзя делать 1 июля 2024 года?

  • Постоянно зависать в соцсетях;
  • Постоянно смотреть телевизор.
  • Проводить языческие ритуалы.
  • Нельзя венчаться.