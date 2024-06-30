Начало Петрова поста. Что можно и что нельзя делать 1 июля 2024 года

Он по традиции начинается в понедельник через неделю после праздника Троицы, или Пятидесятницы, таким образом начало у него — плавающее. Завершается при этом пост, вне зависимости от начала в один и тот же день — который посвящен памяти апостолов Петра и Павла и отмечается 12 июля. Потому продолжительность поста год от года разные — от 8 до 42 дней. В этом году он достаточно короткий — 12 дней.