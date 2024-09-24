Начались съемки сериала Крыжовникова по мотивам «Москва слезам не верит»

Стартовали съемки нового сериала по мотивам советского хита «Москва слезам не верит», сообщили РБК Life в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink. Сериал пополнит линейку Wink Originals.
Шоураннером проекта выступит Жора Крыжовников, снявший нашумевший сериал прошлого года — «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он же станет режиссером вместе с Ольгой Долматовской (исполнительный продюсер сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Ольга» и «Физрук»). Снимет картину Юрий Коробейников, оператор «Слова пацана», сиквела «Холопа» и сериала «Саранча».
Сценарий написали Крыжовников и Долматовская вместе с Евгенией Хрипковой («Хочу не могу!»), Алиной Тяжловой («Буратино»), Аксиньей Борисовой («Лед 3») и Юлией Гулян («Ника»).
Сериал расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в солнечной Москве начала нулевых. «Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет: из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье», — гласит синопсис. Актерский состав пока не раскрывается.
Представители стримингового сервиса отмечают, что это будет история именно по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», вышедшей на экраны в 1979 году.
Над созданием проекта работают кинокомпании «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера проекта из восьми серий по 50 минут состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink. После его покажут в эфире телеканала СТС.
Оригинальный двухсерийный фильм «Москва слезам не верит» стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 млн зрителей, а годом позже, в 1981-м, он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». История трех девушек, которые приезжают в Москву в поисках любви и счастья, стала классикой советского и российского кинематографа.
Ранее Вера Алентова и Юлия Меньшова посетили выставку, которая открылась к 85-летию со дня рождения Владимира Меньшова. Режиссера не стало в 2021 году. Экспозиция под названием «Меньшов/Москва 85/45» также приурочена к 45-летию выхода фильма «Москва слезам не верит». Выставка открыта в подземном музее парка «Зарядье» до 13 октября.