Начались съемки сериала Крыжовникова по мотивам «Москва слезам не верит»

Сериал расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в солнечной Москве начала нулевых. «Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет: из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье», — гласит синопсис. Актерский состав пока не раскрывается.