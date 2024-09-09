Начались съемки ремейка фильма «Бриллиантовая рука»: о чем будет новое кино

— С одной стороны, я ощущаю груз ответственности за прикосновение к классике. Потому что «Бриллиантовая рука» — это кино, которое формировало наше коллективное чувство юмора, — говорит Тимур Батрутдинов, который сыграет Семена Горбункова. — Но уже в самом названии нашего фильма «Небриллиантовая рука» припрятана основная мысль — это не «Бриллиантовая рука». Поэтому, с другой стороны, я ощущаю легкость, с которой смотрю на это.