Начались съемки фильма о группе «Звери»

В фильме рассказывается история 16-летней Маши, никогда не видевшей своего отца, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». При этом девочка знает, что ее родители познакомились на концерте «Зверей». Героиня решает разыскать папу, посетив предстоящее шоу команды в «Лужниках».
Режиссером проекта выступил Александр Войтинский, продюсировавший группу. Сами музыканты примут участие в съемках, а вокалист Роман Билык станет композитором и продюсером картины. Роли исполнят Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, Лянка Грыу и другие.
«“Все, что тебя касается” — своеобразное продолжение историй, рассказанных в ранних клипах группы “Звери”, но на новом уровне. В этом фильме будет все то, что мне всегда было важно: правда жизни, сильные эмоции, любовь и восхищение теми, кто сражается за свою мечту», — поделился Войтинский.
Премьера ленты запланирована на 2025 год.