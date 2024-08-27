Начались съемки фильма о группе «Звери»

«“Все, что тебя касается” — своеобразное продолжение историй, рассказанных в ранних клипах группы “Звери”, но на новом уровне. В этом фильме будет все то, что мне всегда было важно: правда жизни, сильные эмоции, любовь и восхищение теми, кто сражается за свою мечту», — поделился Войтинский.