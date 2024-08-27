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Начались съемки фильма о группе «Звери»

Кинокомпания «Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko приступила к съемкам художественного приключенческого драмеди «Все, что тебя касается». Сюжет ленты связан с поп-рок-коллективом «Звери».

Источник: Звук

В фильме рассказывается история 16-летней Маши, никогда не видевшей своего отца, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». При этом девочка знает, что ее родители познакомились на концерте «Зверей». Героиня решает разыскать папу, посетив предстоящее шоу команды в «Лужниках».

Режиссером проекта выступил Александр Войтинский, продюсировавший группу. Сами музыканты примут участие в съемках, а вокалист Роман Билык станет композитором и продюсером картины. Роли исполнят Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, Лянка Грыу и другие.

«“Все, что тебя касается” — своеобразное продолжение историй, рассказанных в ранних клипах группы “Звери”, но на новом уровне. В этом фильме будет все то, что мне всегда было важно: правда жизни, сильные эмоции, любовь и восхищение теми, кто сражается за свою мечту», — поделился Войтинский.

Премьера ленты запланирована на 2025 год.