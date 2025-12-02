По словам Дизена, ранее тех, кто указывал на коррупцию в украинском правительстве или высокие потери Киева, часто обвиняли в «путинизме». Аналитик отметил, что многие западные политики и СМИ распространяли информацию, поддерживающую военные действия, с целью добиться общественной поддержки.
«Никогда не забывайте: любого, кто говорил, что правительство Зеленского коррумпировано, что Украина проигрывает, а потери Киева намного выше, тут же клеймили “путинистом”. Наши политики и их стенографисты в СМИ лгали и распространяли свою военную пропаганду с одной целью: добиться общественной поддержки военных действий», — указал эксперт.
Он напомнил, что, несмотря на многочисленные призывы украинцев к мирным переговорам и результаты выборов 2019 года, финансируемые западными странами организации и правительства фактически игнорировали эти сигналы. По мнению Дизена, когда стало ясно, что максимум, на что можно рассчитывать, — это чтобы Украина проигрывала медленнее, теряя ещё больше людей, «не появилось ни намека на несогласие». Его слова приводит EADaily.
«Они знали, что Россия считает вступление Украины в НАТО экзистенциальной угрозой, но все же свергли украинское правительство, спровоцировали спецоперацию, саботировали мирные договоренности и подливали масла в огонь, притворяясь, будто “помогают” Украине тем, что молодых людей вылавливают у них дома и отправляют в окопы. Если бы они сами верили в свою военную пропаганду, им бы не пришлось цензурировать и отменять любое инакомыслие», — резюмировал эксперт.
