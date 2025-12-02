«Они знали, что Россия считает вступление Украины в НАТО экзистенциальной угрозой, но все же свергли украинское правительство, спровоцировали спецоперацию, саботировали мирные договоренности и подливали масла в огонь, притворяясь, будто “помогают” Украине тем, что молодых людей вылавливают у них дома и отправляют в окопы. Если бы они сами верили в свою военную пропаганду, им бы не пришлось цензурировать и отменять любое инакомыслие», — резюмировал эксперт.