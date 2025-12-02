Популярные темы
Начали «переобуваться»: эксперт отметил, что западные политики дистанцируются от Зеленского

Западные политики начали «переобуваться» и дистанцироваться от главы киевского режима Владимира Зеленского, однако свидетельства об их прежних лицемерных заявлениях остаются на виду. Такое мнение в социальной сети высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

По словам Дизена, ранее тех, кто указывал на коррупцию в украинском правительстве или высокие потери Киева, часто обвиняли в «путинизме». Аналитик отметил, что многие западные политики и СМИ распространяли информацию, поддерживающую военные действия, с целью добиться общественной поддержки.

«Никогда не забывайте: любого, кто говорил, что правительство Зеленского коррумпировано, что Украина проигрывает, а потери Киева намного выше, тут же клеймили “путинистом”. Наши политики и их стенографисты в СМИ лгали и распространяли свою военную пропаганду с одной целью: добиться общественной поддержки военных действий», — указал эксперт.

Он напомнил, что, несмотря на многочисленные призывы украинцев к мирным переговорам и результаты выборов 2019 года, финансируемые западными странами организации и правительства фактически игнорировали эти сигналы. По мнению Дизена, когда стало ясно, что максимум, на что можно рассчитывать, — это чтобы Украина проигрывала медленнее, теряя ещё больше людей, «не появилось ни намека на несогласие». Его слова приводит EADaily.

«Они знали, что Россия считает вступление Украины в НАТО экзистенциальной угрозой, но все же свергли украинское правительство, спровоцировали спецоперацию, саботировали мирные договоренности и подливали масла в огонь, притворяясь, будто “помогают” Украине тем, что молодых людей вылавливают у них дома и отправляют в окопы. Если бы они сами верили в свою военную пропаганду, им бы не пришлось цензурировать и отменять любое инакомыслие», — резюмировал эксперт.

Ранее украинский экс-нардеп рассказал, может ли Зеленский уйти с поста в ближайшие дни, и при каких условиях это может произойти.