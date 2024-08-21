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Наценки и срок годности. Эксперт назвал подвохи промокодов в супермаркетах

Некоторые промокоды стимулируют человека покупать больше запланированного, а другие нужны, чтобы магазин успел вовремя продать товар с истекающим сроком годности. Об этом aif.ru рассказал маркетолог, специалист по брендингу и стратегическим решениям Никита Сенников.

Источник: Freepik

Со времен пандемии в России закрепилась традиция заказывать продукты онлайн — это не только удобнее, но и часто выгоднее: на сайте и в приложении магазинов можно ввести промокод на дополнительную скидку. Закономерно возникает вопрос: «Что же с этого имеет сам магазин?» Одна из народных гипотез гласит, что цены при покупках онлайн выше, чем в той же сети, но офлайн. Идем проверять в ближайший сетевой супермаркет.

Набор для нехитрого ужина днем 21 августа 2024 года обошелся в 1171,93 ₽ В него вошли: огурцы (169,99 ₽ за килограмм), томаты (119,99 ₽), куриное филе (469,99 ₽), молоко (79,99 ₽ за 973 мл), гречка (119,99 ₽ за 900 граммов), батон нарезной (61,99 ₽ за штуку), конфеты к чаю (149,90 ₽ за упаковку).

Цены на точно такой же набор продуктов в онлайн-сервисе оказались абсолютно идентичны, а доставка покупки дороже 500 рублей — бесплатной. Единственный нюанс — списывается плата за сборку и упаковку — 23 рубля, но при этом магазин предлагает промокод на скидку в 20%, который «отрежет» от нашего чека еще 234 рубля. Итого за весь заказ вложим чуть менее 961 рубля.

Казалось бы, выгода очевидна, но нюанс заключается в том, что такой промокод действует только на первый заказ. Так что, если эта доставка будет десятой или даже второй, придется, напротив, заплатить на 23 рубля больше относительно офлайн-ценника.

Кто-то может возразить, что порой крупные ретейлеры предлагают промокоды и на повторные заказы. Это действительно так. Но в любом случае, в конечном итоге магазин окажется в плюсе, уверен Сенников.

«Стратегия всех этих промокодов заключается в том, что вы покупаете товаров на 2,5 тыс. рублей вместо того, чтобы потратить только 75 рублей на хлеб, — объяснил эксперт. — Промокоды во многом обманывают человека. Очень многие магазины перебивают ценники перед тем, как ввести промокод на большие суммы, и человек психологически покупает товары якобы со скидкой, но на самом деле по той же цене, а иногда еще и по завышенной. По промокодам также часто продают продукты, находящиеся на грани сроков использования. Они не просрочены, но сроки годности у них поджимают, так что за этим моментом нужно следить внимательнее. И помните, что все скидки всегда включены в цену товара, магазинам просто будет невыгодно отдавать вам продукты дешевле».