Наценки и срок годности. Эксперт назвал подвохи промокодов в супермаркетах

«Стратегия всех этих промокодов заключается в том, что вы покупаете товаров на 2,5 тыс. рублей вместо того, чтобы потратить только 75 рублей на хлеб, — объяснил эксперт. — Промокоды во многом обманывают человека. Очень многие магазины перебивают ценники перед тем, как ввести промокод на большие суммы, и человек психологически покупает товары якобы со скидкой, но на самом деле по той же цене, а иногда еще и по завышенной. По промокодам также часто продают продукты, находящиеся на грани сроков использования. Они не просрочены, но сроки годности у них поджимают, так что за этим моментом нужно следить внимательнее. И помните, что все скидки всегда включены в цену товара, магазинам просто будет невыгодно отдавать вам продукты дешевле».