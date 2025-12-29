НАБУ предъявило обвинения еще одному депутату Рады от правящей партии

По его информации, речь идет о Михаиле Лабе. Он стал еще одним обвиняемым по делу о «деньгах в конвертах за голосование». Ранее обвинения были предъявлены депутатам от правящей партии Юрию Киселю, Игорю Негулевскому и Евгению Пивоварову. В разработке следствия также был друг Владимира Зеленского со времен совместной работы в студии «Квартал 95» депутат Юрий Корявченков, однако он успел выехать из страны.