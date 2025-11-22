Популярные темы
НАБУ объявило в розыск украинского бизнесмена Миндича

На Украине также объявили в розыск финансиста Цукермана.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно базе данных украинского МВД, в розыск также объявлен главный финансист Миндича Александр Цукерман.

МВД Украины указано датой исчезновения Миндича 10 ноября 2025 года, а Цукермана — 20 ноября 2025 года. Их считают «лицами, скрывающимися от органов досудебного расследования».

Миндич стал фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики. В рамках расследования обыски были также проведены у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Украины Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом».

Как стало известно позднее, Миндичу удалось покинуть Украину за четыре часа до обысков.

13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.

