НАБУ назвало главой группировки растратчиков человека с улицы Грушевского

О том, что в схеме задействован работавший когда-то с Зеленским Миндич, сообщило, в частности, «РБК-Украина». По информации издания, также к делу причастны бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и подавший в отставку с поста министра юстиции Герман Галущенко. В один день с Галущенко заявление об отставке написала и министр энергетики Украины Светлана Гринчук.