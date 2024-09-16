Наблюдатель за сыром и дегустатор тортов: самые необычные вакансии в России

Для сладкоежек, к примеру, есть приятная вакансия — дегустатор тортов и пирожных. Одна из кондитерских компаний предлагает зарплату 70 тысяч с графиком 2/2. От соискателя требуется любовь к сладкому, умение отличить различные вкусовые добавки, иметь базовое представление о различных видах десертов. И на этом все. Ну и, конечно, отсутствие заболеваний, которые могут усугубиться при употреблении большого количества сахара.