Наблюдатель за сыром и дегустатор тортов: самые необычные вакансии в России

Так, одна из компаний ищет аффинера сыра (это человек, который выдерживает сыр, доводит его до нужной кондиции). Рассматриваются кандидаты без опыта. Зарплата до 45 тысяч рублей с учетом вычета налога. В обязанности входит следить за тем, как созревают некоторые виды сыра — контролировать их цвет, запах и вкус. Компания также обещает обучить своего сотрудника и предлагает высокий карьерный рост.
— На самом деле не существует необычных вакансий. Есть нестандартные должности, о которых знают далеко не все люди, — отмечает рекрутер Юрий Девяткин.
Для сладкоежек, к примеру, есть приятная вакансия — дегустатор тортов и пирожных. Одна из кондитерских компаний предлагает зарплату 70 тысяч с графиком 2/2. От соискателя требуется любовь к сладкому, умение отличить различные вкусовые добавки, иметь базовое представление о различных видах десертов. И на этом все. Ну и, конечно, отсутствие заболеваний, которые могут усугубиться при употреблении большого количества сахара.
— Для десертных сомелье не нужны особые навыки. Но работа, увы, как правило, сезонная, — комментирует Девяткин.
Также в Москве готовы пригласить на должность закальщика мороженого. Ему нужно будет отвечать за заморозку и закаливание мороженого. Опыт необязателен, компания обещает обучить сотрудника всем навыкам. Зарплата — 60 тысяч с графиком 5/2.
А для любителей погулять открыта вакансия — пеший исследователь. Надо гулять по городу, фотографировать и при случае добавлять места на карту. Условия неплохие — зарплату предлагают от 50 тысяч рублей на руки, но сумма может увеличиться в случае переработки.
Для тех, кто ладит с животными, есть интересное предложение — воспитатель в детском саду для собак. От соискателя требуют базовых знаний в области дрессировки и, конечно же, любовь к собакам. График — 5/2, зарплата на руки — 80 тысяч рублей. В обязанности входит присматривать за животными, выгуливать их на территории детского сада, ухаживать, кормить, гладить и оказывать первую помощь.
А если вы решите стать оценщиком видеороликов, будете просматривать видеозаписи и писать к ним комментарии. График свободный, зарплата от 30 тысяч рублей на руки.