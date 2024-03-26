Наблюдаемый более 2,5 тыс. лет звездопад Лириды усилится в конце апреля

Метеоры — это вспышки, наблюдаемые в небе во время сгорания в атмосфере Земли небольших небесных тел. Источником Лирид, наблюдаемых с 14 по 30 апреля, стала комета C/1861 G1 Тэтчер. Область вылета метеоров (радиант) находится на границе созвездий Геркулес и Лира, но ближе к последнему, которое и дало название звездопаду. Первое упоминание об этом потоке относится к 687 году до нашей эры.