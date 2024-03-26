Наблюдаемый более 2,5 тыс. лет звездопад Лириды усилится в конце апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Активность метеорного потока Лириды, история наблюдений которого насчитывает более 2,5 тыс. лет, достигнет максимума в ночь с 21 на 22 апреля. Астрономы ожидают до 18 «падающих звезд» в час, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Метеоры — это вспышки, наблюдаемые в небе во время сгорания в атмосфере Земли небольших небесных тел. Источником Лирид, наблюдаемых с 14 по 30 апреля, стала комета C/1861 G1 Тэтчер. Область вылета метеоров (радиант) находится на границе созвездий Геркулес и Лира, но ближе к последнему, которое и дало название звездопаду. Первое упоминание об этом потоке относится к 687 году до нашей эры.
«Пик метеорного потока придется на ночь с 21 на 22 апреля. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час», — сказали астрономы.
Благоприятными считаются условия наблюдения, когда Луна не засвечивает небо, а область вылета метеоров находится высоко над горизонтом, уточнили ученые, отметив, что в этот раз видимость потока может ухудшиться из-за близкого полнолуния (23 апреля).
«Это существенно помешает наблюдению метеоров», — пояснили в планетарии.