На Землю впервые в истории доставили грунт с обратной стороны Луны

Космический аппарат запустили 3 мая 2024 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8».Второго июня аппарат прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс — Эйткен, выполнил сбор разнообразных образцов грунта на разных участках и 4 июня взлетел с поверхности спутника Земли.
Как отмечал замдиректора Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления Гэ Пин, ученые надеются, что в рамках миссии «Чанъэ-6» удастся доставить образцы грунта возрастом около четырех миллиардов лет.
Четвертый этап китайской лунной программы начался с запуска спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» в марте 2024 года. Он включает запуск зонда «Чанъэ-6», миссию «Чанъэ-7» по исследованию Южного полюса Луны, включая комплексное зондирование лунного рельефа, и миссию «Чанъэ-8», в рамках которой помимо научных исследований планируется провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.
Как ранее сообщил изданию China Daily ведущий специалист Китайского национального космического управления, профессор У Вэйжэнь, в ходе миссии «Чанъэ-8» планируется изучить возможности использования технологии 3D-печати для строительства зданий на Луне.
Главный конструктор специального проекта в рамках китайской программы изучения дальнего космоса У Яньхуа заявил, что Китай планирует запустить зонд «Чанъэ-7» ориентировочно в 2026 году, а запуск «Чанъэ-8» запланирован на 2028 год.