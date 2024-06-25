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На Землю впервые в истории доставили грунт с обратной стороны Луны

ПЕКИН, 25 июн — РИА Новости. Китайский аппарат «Чанъэ-6» успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия, впервые в истории человечества доставив на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

Космический аппарат запустили 3 мая 2024 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8».Второго июня аппарат прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс — Эйткен, выполнил сбор разнообразных образцов грунта на разных участках и 4 июня взлетел с поверхности спутника Земли.

Как отмечал замдиректора Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления Гэ Пин, ученые надеются, что в рамках миссии «Чанъэ-6» удастся доставить образцы грунта возрастом около четырех миллиардов лет.

Четвертый этап китайской лунной программы начался с запуска спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» в марте 2024 года. Он включает запуск зонда «Чанъэ-6», миссию «Чанъэ-7» по исследованию Южного полюса Луны, включая комплексное зондирование лунного рельефа, и миссию «Чанъэ-8», в рамках которой помимо научных исследований планируется провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

Как ранее сообщил изданию China Daily ведущий специалист Китайского национального космического управления, профессор У Вэйжэнь, в ходе миссии «Чанъэ-8» планируется изучить возможности использования технологии 3D-печати для строительства зданий на Луне.

Главный конструктор специального проекта в рамках китайской программы изучения дальнего космоса У Яньхуа заявил, что Китай планирует запустить зонд «Чанъэ-7» ориентировочно в 2026 году, а запуск «Чанъэ-8» запланирован на 2028 год.