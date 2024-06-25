На Землю впервые в истории доставили грунт с обратной стороны Луны

Четвертый этап китайской лунной программы начался с запуска спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» в марте 2024 года. Он включает запуск зонда «Чанъэ-6», миссию «Чанъэ-7» по исследованию Южного полюса Луны, включая комплексное зондирование лунного рельефа, и миссию «Чанъэ-8», в рамках которой помимо научных исследований планируется провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.