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На Землю передали самые четкие фотографии Юпитера

Космический аппарат NASA Юнона отправил на Землю самые детальные снимки Юпитера. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Источник: NASA

Отмечается, что в октябре аппарат завершил свой последний, 66-й облет планеты, после чего отправил финальную серию фотографий. Снимки были сделаны на двухмегапиксельную камеру JunoCam, на одном из них запечатлены хаотические облака и циклонические штормы в приполярных широтах Юпитера. Помимо камеры, «Юнона» также оснащена другими приборами.

Также аппарат приблизился к пятому по величине спутнику Юпитера Амальтее, диаметр которой составляет 83 километра.

«Юнона» была запущена в 2011 году. На орбиту планету она вышла в 2016 году, преодолев 1,7 миллиарда миль (2,7 миллиарда километров).

14 октября американская автоматическая межпланетная станция (АМС) Europa Clipper отправилась к Европе — одной из ледяных лун Юпитера.