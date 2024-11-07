На Землю передали самые четкие фотографии Юпитера

Отмечается, что в октябре аппарат завершил свой последний, 66-й облет планеты, после чего отправил финальную серию фотографий. Снимки были сделаны на двухмегапиксельную камеру JunoCam, на одном из них запечатлены хаотические облака и циклонические штормы в приполярных широтах Юпитера. Помимо камеры, «Юнона» также оснащена другими приборами.