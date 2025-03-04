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На Земле в ночь на 5 марта ожидаются магнитные бури

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Магнитные бури ожидаются на Земле в ночь на среду, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Источник: amic.ru

«По предварительным оценкам, плазменное облако средних размеров придет к Земле завтра около 19 часов по московскому времени. Наиболее вероятным (60%) сценарием, согласно расчетам, являются магнитные бури уровня G1 — G2 продолжительностью от шести до девяти часов, которые могут начаться в районе 20:00 — 21:00 мск. Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины 5 марта (среда)», — говорится в сообщении.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале мониторинга, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

По информации на сайте лаборатории, возможны полярные сияния, но «опускание аврорального овала к Москве и ниже при такой незначительной силе события пока считается невозможным».