На Земле началась магнитная буря

«С вечера вчерашнего дня (вторника — ред.) геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии и порадовало жителей некоторых регионов нашей страны полярными сияниями. Сегодня (в среду — ред.) утром, в 7 часов 58 минут по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в пять единиц, что позволяет говорить о начале слабой магнитной бури, класса G1», — рассказал Леус.