Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле началась магнитная буря

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле утром в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Источник: amic.ru

«С вечера вчерашнего дня (вторника — ред.) геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии и порадовало жителей некоторых регионов нашей страны полярными сияниями. Сегодня (в среду — ред.) утром, в 7 часов 58 минут по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в пять единиц, что позволяет говорить о начале слабой магнитной бури, класса G1», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что, по прогнозам, магнитная буря усиливаться не будет и останется в градации слабой. Ее прекращение ожидается не позднее полудня.