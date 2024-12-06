На здоровье. Ученые пояснили, какой шоколад на 20% снижает риск диабета

Шоколад считается запретным продуктом, но ученые утверждают, что он может оказаться крайне полезным. Один-два кусочка шоколада, даже если вы едите их каждый день, идут на пользу. В рамках нового исследования было показано, что темный шоколад в умеренных количествах снижает риск развития диабета второго типа больше, чем на ⅕.