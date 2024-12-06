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На здоровье. Ученые пояснили, какой шоколад на 20% снижает риск диабета

Они отметили, что иногда перекусы «вредной пищей» могут быть на пользу здоровью.

Источник: Аргументы и факты

Шоколад считается запретным продуктом, но ученые утверждают, что он может оказаться крайне полезным. Один-два кусочка шоколада, даже если вы едите их каждый день, идут на пользу. В рамках нового исследования было показано, что темный шоколад в умеренных количествах снижает риск развития диабета второго типа больше, чем на ⅕.

Работу провели специалисты Гарвардского университета в США. Испытуемыми стали больше 300 тысяч здоровых человек средним возрастом 25 лет.

Оказалось, что темный шоколад снижает риски развития диабета, при этом молочный шоколад идет во вред — его любители только набирали вес.

В темном шоколаде много флавоноидов, которые улучшают здоровье сердца и уменьшают риски диабета. В разных видах шоколада различное количество какао, а также сахара и молока, из-за чего он может быть более или менее полезным.

После поправок на образ жизни и диету было определено, что те, кто съедал 28,3 грамма шоколада пять раз в неделю, имел риск развития диабета на 10% меньше, чем те, кто не ел шоколад никогда либо употреблял его редко.