На затонувшем в 1845 году судне «Эребус» нашли новые артефакты

В ходе исследования был обнаружен сундук, в котором члены экипажа хранили пистолеты, обувь, монеты и медицинские средства. В одной из кают, принадлежавшей предположительно младшему лейтенанту Генри Дандасу Ле Весконте, археологи нашли неповрежденный термометр, удочку с латунной катушкой, чертежную линейку и книгу в кожаной обложке.