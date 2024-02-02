На затонувшем в 1845 году судне «Эребус» нашли новые артефакты

Подводные археологи во время исследования корабля «Эребус» экспедиции сэра Джона Франклина за 12 дней совершили 68 погружений и обнаружили множество артефактов военно-морского назначения и личных вещей экипажа. Об этом пишет The Guardian.
В ходе исследования был обнаружен сундук, в котором члены экипажа хранили пистолеты, обувь, монеты и медицинские средства. В одной из кают, принадлежавшей предположительно младшему лейтенанту Генри Дандасу Ле Весконте, археологи нашли неповрежденный термометр, удочку с латунной катушкой, чертежную линейку и книгу в кожаной обложке.
Помимо прочего археологи сделали тысячи снимков высокого разрешения, которые позволят создать высокоточные 3D модели. По словам специалистов, они будут необходимы для понимания того, как со временем меняется «Эребус».
Ранее на «Эребусе» была найдена расческа с человеческими волосами.
Анна Морозова