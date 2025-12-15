В США увидели «открытость» России к вступлению Украины в ЕС

По данным газеты, Белый дом и президент США Дональд Трамп остались довольны переговорами, однако Украине еще нужно принять «окончательное решение» по поводу территорий. При этом Зеленский все еще называет территориальный вопрос «болезненным» для Украины. Американская делегация предлагает Зеленскому «вывести» войска из Донбасса, это требования выдвигается Россией.