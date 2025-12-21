Напомним, что прямая линия и пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря. Во время этого Владимир Путин предупредил о последствиях после решения других стран оказать давление на Калининградскую область. При этом британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что на Западе обсуждают последствия возможных попыток блокады Калининграда.