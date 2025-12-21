Популярные темы
На Западе заговорили о территориальной позиции России после прямой линии с Путиным

Карта России с Крымом и новыми территориями за спиной президента РФ во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» была воспринята как символ твёрдой позиции Москвы. Такое мнение выразили аналитики британского издания UnHerd.

Источник: Пресс-служба Президента России

Журналисты отметили, что это был явный признак отсутствия намерений отступать от своих требований. Более того, карта являлась не единственным сигналом твёрдой позиции государства по территориальным вопросам. Авторы материала считают, что у российского президента есть все основания чувствовать себя уверенно.

Так, Путин видит слабость позиций Киева на фронте. Вместе с тем главарь киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, в материале акцентируется внимание на заявления президента США Дональда Трампа, который называет европейских союзников слабыми.

Британские журналисты утверждают, что европейские лидеры сами подготовили Путину своеобразный подарок. Накануне пресс-конференции они не смогли достичь консенсуса по вопросу замороженных российских активов. Программа вышла как раз в момент, демонстрирующий раскол внутри континента.

Напомним, что прямая линия и пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря. Во время этого Владимир Путин предупредил о последствиях после решения других стран оказать давление на Калининградскую область. При этом британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что на Западе обсуждают последствия возможных попыток блокады Калининграда.