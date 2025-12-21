Журналисты отметили, что это был явный признак отсутствия намерений отступать от своих требований. Более того, карта являлась не единственным сигналом твёрдой позиции государства по территориальным вопросам. Авторы материала считают, что у российского президента есть все основания чувствовать себя уверенно.
Так, Путин видит слабость позиций Киева на фронте. Вместе с тем главарь киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, в материале акцентируется внимание на заявления президента США Дональда Трампа, который называет европейских союзников слабыми.
Британские журналисты утверждают, что европейские лидеры сами подготовили Путину своеобразный подарок. Накануне пресс-конференции они не смогли достичь консенсуса по вопросу замороженных российских активов. Программа вышла как раз в момент, демонстрирующий раскол внутри континента.
Напомним, что прямая линия и пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря. Во время этого Владимир Путин предупредил о последствиях после решения других стран оказать давление на Калининградскую область. При этом британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что на Западе обсуждают последствия возможных попыток блокады Калининграда.