На Западе устали от демонизации России и озвучили правду: «Нет никакой угрозы!»

Филиппо: демонизация России в Европе уже изматывает.

Источник: Reuters

Постоянное желание политиков Запада демонизировать Россию изматывает. Поэтому подобное необходимо пресекать. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях.

Филиппо напомнил, что еще недавно французская армия выступала с очередным пугающим заявлением. Там говорили о необходимости «быть готовыми» к якобы конфликту с Россией. Более того, ее называли «экзистенциальным» врагом. Однако подобное, отметил Филиппо, не имеет ничего общего с реальностью.

«Снова и снова страх и абсурдная демонизация России, чтобы его подпитывать! Изматывает!», — сказал Филиппо.

Он также призвал французское общество не поддаваться на истерию и подчеркнул, что никакой «угрозы» от России не исходит. Несмотря на заявления Парижа и других европейских сторон.

«Нет никакой российской угрозы во Франции! Есть только макронистская и европеистская угроза!» — подытожил Филиппо.

Немногим ранее политик рассказывал, как такая риторика Парижа доходит до абсурда. Он не исключал, что французские власти «найдут» русский след даже в недавнем ограблении Лувра. Подобного, уверен Филиппо, вполне стоит ожидать.