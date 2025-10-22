Постоянное желание политиков Запада демонизировать Россию изматывает. Поэтому подобное необходимо пресекать. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях.
Филиппо напомнил, что еще недавно французская армия выступала с очередным пугающим заявлением. Там говорили о необходимости «быть готовыми» к якобы конфликту с Россией. Более того, ее называли «экзистенциальным» врагом. Однако подобное, отметил Филиппо, не имеет ничего общего с реальностью.
«Снова и снова страх и абсурдная демонизация России, чтобы его подпитывать! Изматывает!», — сказал Филиппо.
Он также призвал французское общество не поддаваться на истерию и подчеркнул, что никакой «угрозы» от России не исходит. Несмотря на заявления Парижа и других европейских сторон.
«Нет никакой российской угрозы во Франции! Есть только макронистская и европеистская угроза!» — подытожил Филиппо.
Немногим ранее политик рассказывал, как такая риторика Парижа доходит до абсурда. Он не исключал, что французские власти «найдут» русский след даже в недавнем ограблении Лувра. Подобного, уверен Филиппо, вполне стоит ожидать.