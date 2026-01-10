Популярные темы
На Западе сделали громкое заявление после удара «Орешником»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В зоне досягаемости ракеты «Орешник» находится большая часть Европы, пишет Sky News.

Источник: РИА "Новости"

«Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила. С заявленной дальностью до 5500 километров теоретически большая часть Европы находится в зоне досягаемости этой ракеты», — говорится в публикации.

В материале также предположили, что применение этого вооружения было ответом на планы Великобритании и Франции развернуть свои войска на Украине в случае завершения конфликта.

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.

СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.