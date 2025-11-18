На Западе рассказали о последствиях коррупционного скандала для Зеленского

В статье говорится, что друзья Зеленского и министры набрали откатов на сумму около 100 миллионов долларов за присуждение государственных заказов на работы по защите украинской энергетической инфраструктуры. «Бывший продюсер Зеленского Тимур Миндич, бежал из страны, скрывшись от ареста», — рассказал автор.