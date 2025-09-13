СМИ: Украина рискует зайти слишком далеко в атаках на НПЗ России

«Союзники давно избегают действий, которые могли бы нарушить поставки нефти. Для Киева существует риск зайти слишком далеко, что может привести к росту мировых цен на топливо и обострению отношений с Европой и США, где инфляция и экономический рост остаются приоритетами», — пишет агентство.