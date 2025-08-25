На Западе предсказали пять войн в ближайшие пять лет

Еще один потенциальный конфликт, по мнению издания, вероятен между Прибалтикой и Россией. Это предположение основано не на данных разведки, а, в основном, на словах бывшего министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Не приведя доказательств, он заявил, что Россия якобы может прибегнуть к гибридным атакам в отношении прибалтийских стран.