Ранее китайское издание NetEase выразило мнение, что саммит НАТО, прошедший в Гааге с 24 по 25 июня, стал победой для России. Как отмечается в статье, члены НАТО ожидали, что Трамп объявит об усилении поддержки Украины, но этого не произошло. Такой исход встречи СМИ назвало стратегической победой для России.