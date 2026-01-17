На Западе опубликовали видео, которое разоблачает Зеленского и лидеров ЕС: вот как на самом деле проходят переговоры

Кроме того, разговор Зеленского и Макрона с Трампом не был предметным и основательным. В целом запись показывает, как на самом деле проходят переговоры Трампа с Зеленским и европейцами. Они не такие основательные и фундаментальные. Трамп и Путин общаются несколько часов, чтобы принять решения, а на опубликованной записи видно, что лидеры ЕС, Зеленский и Трамп разговаривают «на бегу», не вдаваясь в детали. А их содержание отличается от того, что потом заявляет Зеленский.