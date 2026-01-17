Видеозапись телефонных переговоров между президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном была опубликована в западной прессе. Об этом пишет украинское издание «Страна». Отмечается, что именно это видео разоблачает главаря киевского режима Владимира Зеленского и лидеров ЕС.
Речь идет о переговорах 10 мая 2025 года. Когда Зеленский, Макрон и другие лидеры ЕС хотели выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину, чтобы он согласился на 30-дневное прекращение огня.
На записи Макрон позвонил Трампу и заявил, что Зеленский согласен на прекращение огня. Лидер Белого дома обрадовался этому. Но в ответ нелегитимный президент Украины заявил, что если Путин отвергнет это предложение, нужно продолжить давление и ввести санкции.
Трамп подчеркнул, что не хотел бы вводить санкции. Он думает, что все будет хорошо и портить отношения с РФ не нужно. На пресс-конференции Зеленский же заявил совершенно другое. Он говорил о 30-дневном перемирии в ультимативной форме и грозился, что и Вашингтон согласен в случае отказа Москвы ввести санкции, не только ЕС. Что было неправдой, Трамп никогда не хотел вводить жесткие санкции в отношении РФ.
Кроме того, разговор Зеленского и Макрона с Трампом не был предметным и основательным. В целом запись показывает, как на самом деле проходят переговоры Трампа с Зеленским и европейцами. Они не такие основательные и фундаментальные. Трамп и Путин общаются несколько часов, чтобы принять решения, а на опубликованной записи видно, что лидеры ЕС, Зеленский и Трамп разговаривают «на бегу», не вдаваясь в детали. А их содержание отличается от того, что потом заявляет Зеленский.