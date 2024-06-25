На юге Индии обнаружили старейшее в мире гигантское страусиное гнездо

По словам археологов индийского Университета Вадодара, найденное в ходе раскопок гнездо представляет собой массивное сооружение, содержащее останки 911 страусиных яиц.
Ранее известные гнезда страусов были размером до трех метров в ширину и могли вмещать от 30 до 40 яиц одновременно. Таким образом, археологическая находка дает беспрецедентное представление о поведении и среде обитания древних птиц мегафауны.
«Обнаружение почти 3,5 тыс. фрагментов скорлупы страусиных яиц на ограниченной площади не только доказывает историческое присутствие страусов на юге Индии, но и подтверждает существование старейшего в мире страусиного гнезда», — заявил ученый Девара Анил Кумар, участвовавший в раскопках.