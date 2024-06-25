На юге Индии обнаружили старейшее в мире гигантское страусиное гнездо

«Обнаружение почти 3,5 тыс. фрагментов скорлупы страусиных яиц на ограниченной площади не только доказывает историческое присутствие страусов на юге Индии, но и подтверждает существование старейшего в мире страусиного гнезда», — заявил ученый Девара Анил Кумар, участвовавший в раскопках.