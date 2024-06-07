На юге Германии нашли шахматную фигуру и игральную кость 11−12 веков

Специалисты определили по сохранившимся следам износа, что шахматного коня передвигали по доске так же, как мы это делаем сегодня во время хода, что указывает на удивительную преемственность в некоторых правилах игры. Но анализ выявил и отличия — по остаткам цвета на фигуре можно сделать вывод, что одна из сторон играла красными, а не белыми или черными.