На юге Германии нашли шахматную фигуру и игральную кость 11−12 веков

Немецкие археологи нашли в ранее неизвестном замке на юге Германии целый набор старинных предметов для игр — шахматную фигуру, фишки и игральную кость. Артефакты датируются XI-XII столетиями, то есть тем временем, когда шахматы только начали распространяться в Европе. Исследователи выявили на предметах следы краски, судя по которым, шахматы в Средневековье были отнюдь не черно-белыми. Но все-таки преемственность игры сохранилась через тысячелетие, говорят эксперты.
Открытие сделали во время раскопок на руинах заброшенного замка, в районе города с древней историей Ройтлинген, который впервые упоминается в письменных источниках в том же XI веке.
Археологи обнаружили шахматную фигуру коня (в западном варианте — рыцаря) высотой 4 сантиметра, четыре игровые фишки в форме цветов и игральную кость — привычный нам кубик с шестью гранями и «глазами» (углублениями) на них. Все предметы вырезаны из оленьего рога. Артефакты лежали под обломками стены, благодаря чему удивительно хорошо сохранились.
«Они были потеряны или спрятаны там в средние века. И это “прикрытие” позволило им остаться неповрежденными. Настолько, что под микроскопом можно увидеть типичный блеск и потертости от частых прикосновений руками и перемещений фигурок».
Команда экспертов из Тюбингенского университета, Государственного управления по сохранению памятников Баден-Вюртемберга и Немецкого археологического института изучила артефакты в лаборатории.
Специалисты определили по сохранившимся следам износа, что шахматного коня передвигали по доске так же, как мы это делаем сегодня во время хода, что указывает на удивительную преемственность в некоторых правилах игры. Но анализ выявил и отличия — по остаткам цвета на фигуре можно сделать вывод, что одна из сторон играла красными, а не белыми или черными.
Хотя шахматы пришли в Европу только в XI веке, игра быстро набирала популярность среди аристократии. То, как выполнены фигурки — например, сложный дизайн и мастерство, с которым вырезаны грива и глаза коня, — тоже указывает на высокое качество для того времени. Коллекция, по мнению ученых, принадлежала рыцарю — представителю знати, возможно, жившему в этом замке.
«В средние века шахматы были одним из семи навыков, которыми должен владеть хороший рыцарь. Поэтому неудивительно, что известные находки в основном происходят из замков», — объяснил доктор Джонатан Шешкевиц из Государственного управления по сохранению памятников Баден-Вюртемберга.
Шахматные фигуры первых лет распространения игры встречаются археологам крайне редко, поэтому находка стала для них неожиданностью. А фигуру коня ученые называют настоящей изюминкой.
Перед тем, как артефакты будут впервые представлены на Национальной выставке в этом месяце, исследователи планируют продолжить подробный анализ. В том числе изучить химический состав остатков краски. Эксперты надеются больше узнать о том, во что и как играла средневековая аристократия, и какими были европейские шахматы в самом начале.