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На юге Дагестана обнаружили уникальные горные породы ледникового периода

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Участники научной экспедиции обнаружили в Дагестане лессовые отложения, ранее не исследованные наукой. Как сообщили в пресс-службе Института географии РАН, эти породы относятся к эпохе плейстоцена, называемого также четвертичным или ледниковым периодом, он начался более 2,5 млн лет назад и окончился более 10 тыс. лет назад.

Источник: РИА "Новости"

«На границе с Азербайджаном в зоне контакта Восточного Кавказа и Приморской низменности группой российских ученых обнаружены ранее не исследованные лессовые отложения, в которых прослеживаются профили палеопочв, относящиеся к раннему, среднему и позднему плейстоцену», — отметили в пресс-службе.

В ходе экспедиционных работ ученые осмотрели несколько районов, где в вертикальных стенках обнажений лессов видны палеопочвенные профили. Наиболее подробная и информативная лессово-почвенная серия была обнаружена близ села Куркент. Мощность (толщина) лессовых пород Дагестана достигает десятков метров, они покрывают площадь в несколько тысяч гектаров.

«Лессово-почвенные серии представляют собой уникальный природный архив, в котором записаны глобальные климатические изменения на Земле за четвертичное время. Накопление лессов происходило в специфических холодных условиях оледенений и многократно прерывалось более теплыми межледниковыми периодами, в течение которых формировались почвы», — рассказал старший научный сотрудник Института географии РАН Павел Панин.

Проследив последовательность смены этих палеопочв от раннего плейстоцена до современности, ученые надеются предсказать, какие климатические изменения ждут Землю и людей в будущем.

В экспедиции участвовали сотрудники Института географии РАН, Пущинского научного центра, Института геологии Республики Дагестан и ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана при поддержке Российского научного фонда. Активную помощь ученым оказали жители села Куркент.