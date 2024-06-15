На юге Дагестана обнаружили уникальные горные породы ледникового периода

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Участники научной экспедиции обнаружили в Дагестане лессовые отложения, ранее не исследованные наукой. Как сообщили в пресс-службе Института географии РАН, эти породы относятся к эпохе плейстоцена, называемого также четвертичным или ледниковым периодом, он начался более 2,5 млн лет назад и окончился более 10 тыс. лет назад.