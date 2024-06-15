На юге Дагестана обнаружили уникальные горные породы ледникового периода

«На границе с Азербайджаном в зоне контакта Восточного Кавказа и Приморской низменности группой российских ученых обнаружены ранее не исследованные лессовые отложения, в которых прослеживаются профили палеопочв, относящиеся к раннему, среднему и позднему плейстоцену», — отметили в пресс-службе.
В ходе экспедиционных работ ученые осмотрели несколько районов, где в вертикальных стенках обнажений лессов видны палеопочвенные профили. Наиболее подробная и информативная лессово-почвенная серия была обнаружена близ села Куркент. Мощность (толщина) лессовых пород Дагестана достигает десятков метров, они покрывают площадь в несколько тысяч гектаров.
«Лессово-почвенные серии представляют собой уникальный природный архив, в котором записаны глобальные климатические изменения на Земле за четвертичное время. Накопление лессов происходило в специфических холодных условиях оледенений и многократно прерывалось более теплыми межледниковыми периодами, в течение которых формировались почвы», — рассказал старший научный сотрудник Института географии РАН Павел Панин.
В экспедиции участвовали сотрудники Института географии РАН, Пущинского научного центра, Института геологии Республики Дагестан и ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана при поддержке Российского научного фонда. Активную помощь ученым оказали жители села Куркент.