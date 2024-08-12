На выявленном объекте археологического наследия в Новой Москве сделали более 100 находок

Во время археологических исследований были обнаружены также многочисленные следы от древних построек и различных ям, в том числе погребов, ледников для хранения продуктов и даже очага. По мнению столичных археологов, находки свидетельствуют о том, что на территории селища Подосинки I в Средние века располагалось достаточно развитое поселение, по всей вероятности, на этом месте в XIV и XV веках существовала русская деревня. В пресс-службе добавили, что здесь же были найдены и предметы более поздней эпохи, относящиеся к XIX столетию, например, стеклянная гемма — полудрагоценный камень с выпуклым узором в медной оправе.