На выявленном объекте археологического наследия в Новой Москве сделали более 100 находок

«Археологические исследования на объекте “Селище Подосинки I” начались в мае этого года. Сейчас специалисты завершают свою работу. За это время они обнаружили большое количество предметов быта. Например, к ним относятся ножи, точильные камни, фрагменты керамической посуды, инструменты для обработки дерева и глиняные пряслица (грузик в форме диска или невысокого цилиндра со сквозным отверстием, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи)», — говорится в сообщении.
Кроме того, были найдены жернова для перемалывания зерна, специальный инструмент для плетения лаптей, железный замок, топорик и подкова. Среди находок также медные перстни, монеты, нательные крестики, пуговица, наперсток, застежка и игла. А еще коллекцию артефактов пополнили железные наконечники стрел и фрагменты металлических женских украшений. Все находки археологи относят к
Во время археологических исследований были обнаружены также многочисленные следы от древних построек и различных ям, в том числе погребов, ледников для хранения продуктов и даже очага. По мнению столичных археологов, находки свидетельствуют о том, что на территории селища Подосинки I в Средние века располагалось достаточно развитое поселение, по всей вероятности, на этом месте в XIV и XV веках существовала русская деревня. В пресс-службе добавили, что здесь же были найдены и предметы более поздней эпохи, относящиеся к XIX столетию, например, стеклянная гемма — полудрагоценный камень с выпуклым узором в медной оправе.
При этом на картах позапрошлого века отсутствуют сведения о существовании на данной территории каких-либо поселений. По предположению археологов, в XIX веке сюда приезжали на отдых из Москвы и окрестных городов зажиточные люди и дворяне.
«Территория Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) достаточно сильно отличается от исторического центра столицы. Культурный слой здесь гораздо меньше, а площадь больше. В центре Москвы находки могут встретиться на глубине до семи м. На археологических объектах в ТиНАО специалисты обнаруживают артефакты всего на уровне 20−40 см от поверхности земли», — отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, добавив, что эта территория города еще недостаточно изучена археологами.