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На ВТБ Арене в Москве пройдет V международный фестиваль «Студфест»

Участники смогут побороться за 2,9 млн рублей.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

24 января 2025 года на ВТБ Арене в Москве пройдет V Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Участники мероприятия смогут побороться за грант в 2,9 млн рублей и получить оплачиваемую стажировку в высокотехнологичных компаниях.

Гостей фестиваля ожидают выступления мотивационных спикеров и бизнес-экспертов, яркая шоу-программа с участием популярных эстрадных исполнителей: Мота, Анет Сай и группы RASA. Ведущими мероприятия станут Агата Муцениеце и Вячеслав Макаров.

В рамках программы также будут проведены многочисленные мастер-классы и ярмарка вакансий с участием крупных работодателей. Студенты смогут лично встретиться с ведущими бизнесменами России, чтобы зарядиться вдохновением и задать волнующие вопросы.

Подать заявку на участие в фестивале нужно до 13 января 2025 года. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте.