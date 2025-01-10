На ВТБ Арене в Москве пройдет V международный фестиваль «Студфест»

24 января 2025 года на ВТБ Арене в Москве пройдет V Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Участники мероприятия смогут побороться за грант в 2,9 млн рублей и получить оплачиваемую стажировку в высокотехнологичных компаниях.
Гостей фестиваля ожидают выступления мотивационных спикеров и бизнес-экспертов, яркая шоу-программа с участием популярных эстрадных исполнителей: Мота, Анет Сай и группы RASA. Ведущими мероприятия станут Агата Муцениеце и Вячеслав Макаров.
В рамках программы также будут проведены многочисленные мастер-классы и ярмарка вакансий с участием крупных работодателей. Студенты смогут лично встретиться с ведущими бизнесменами России, чтобы зарядиться вдохновением и задать волнующие вопросы.
Подать заявку на участие в фестивале нужно до 13 января 2025 года. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте.