На все бабки. Банки собирают рекордную прибыль перед голодными годами

Первое полугодие 2025 года будет сложным для банков, сообщила aif.ru профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета Финуниверситета при правительстве РФ Ирина Ларионова. Но, в случае необходимости, ЦБ предоставит всестороннюю помощь и сохранит стабильность банковской системы.
«В худшем случае Банк России обязательно поддержит банковский сектор, — уверена эксперт. — Для этого может использоваться целый набор мер — и докапитализация крупных банков, и предоставление краткосрочной ликвидности, то есть выделение “коротких” стабилизирующих займов. Финансово неустойчивые банки, чье спасение обойдется чрезмерно дорого, могут санировать. Пока нет явных признаков развития ситуации по плохому сценарию, но, если это все же произойдет, то Банк России будет кредитором последней инстанции».
Если судить по текущей банковской отчетности, то пока благополучию кредитных организаций ничего не угрожает. В 2023 году совокупная прибыль банковского сектора составила 3,3 трлн руб., в 2024 году ЦБ прогнозирует этот показатель в диапазоне 3,5−3,8 трлн руб. За первые девять месяцев текущего года банки уже зафиксировали прибыль в размере 2,98 трлн руб., что на 12% превышает результат аналогичного периода 2023 года и в 15 раз больше показателя за этот же срок 2022 года. Под влиянием рекордных прибылей топ-менеджеры 18 крупнейших банков, на которые приходится 70% активов всей нашей банковской системы, в течение 2023 года и первого полугодия 2024 года даже выписали себе премий и бонусов на 64 млрд руб. На фоне повсеместных экономических сложностей банковский сектор выглядит оазисом благоденствия и процветания.
Банки уже научились работать в условиях очень высокой ключевой ставки ЦБ. Они чутко улавливают все сигналы регулятора и закладывают в стоимость своих продуктов и услуг ожидания роста ключевой ставки. Высокие проценты по кредитам населению и бизнесу с лихвой перекрывают стоимость привлечения денег на депозиты, поэтому до сих пор банкиры обеспечивали себе хорошие прибыли.
Но дорогие кредиты берут все неохотнее, а выплаты по депозитам все выше, и в 2025 году ситуация поменяется, в тепличные условия банковского рынка придут заморозки.
«Затормозится как потребительское, так и корпоративное кредитование, эти процессы начались уже сейчас, — предупреждает эксперт. — Объемы размещения денежных средств будут падать, процентные доходы — сокращаться, а обязательства по выплате высокой доходности по депозитам никуда не денутся, в следующем году придется платить за привлеченные сейчас деньги по очень высоким ставкам. В результате как минимум в первом полугодии 2025 года у банков возникнут своеобразные ножницы — на фоне высоких процентных расходов по депозитам они столкнутся с падением процентных доходов от кредитов».
«Объем прибыли даже у системно значимых банков будет снижаться, но до разорения не дойдет, — уверена Ларионова. — По состоянию на 1 октября 2024 года в среднем по банковскому сектору коэффициент достаточности капитала составлял 11,8, в Сбербанке этот показатель еще выше — 13,3. Все это говорит, что в целом наша банковская система имеет достаточный запас прочности по капиталу. Некоторые банки, возможно, будут испытывать сложности, можно допустить даже вероятность точечных отзывов лицензий, но если такое и произойдет, то с небольшими, локальными банками».