На все бабки. Банки собирают рекордную прибыль перед голодными годами

Если судить по текущей банковской отчетности, то пока благополучию кредитных организаций ничего не угрожает. В 2023 году совокупная прибыль банковского сектора составила 3,3 трлн руб., в 2024 году ЦБ прогнозирует этот показатель в диапазоне 3,5−3,8 трлн руб. За первые девять месяцев текущего года банки уже зафиксировали прибыль в размере 2,98 трлн руб., что на 12% превышает результат аналогичного периода 2023 года и в 15 раз больше показателя за этот же срок 2022 года. Под влиянием рекордных прибылей топ-менеджеры 18 крупнейших банков, на которые приходится 70% активов всей нашей банковской системы, в течение 2023 года и первого полугодия 2024 года даже выписали себе премий и бонусов на 64 млрд руб. На фоне повсеместных экономических сложностей банковский сектор выглядит оазисом благоденствия и процветания.